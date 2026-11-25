باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عصر امروز یک کشتی حمل گاز مایع با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب خود دست به ریسک بسیار بزرگی زده و در هنگام عبور از مسیر جعلی آمریکایی- صهیونی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شد.

مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه هشدار داد: کشتی‌های متخلفی که مقررات ایرانی تنگه هرمز را نادیده گرفته و با فریب ارتش غارتگر امریکا، عبور از مسیر‌های غیر مجاز و غیر قانونی تنگه هرمز را انتخاب می‌کنند در معرض اصابت به مین دریایی می‌باشند.