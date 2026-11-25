باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - واجد جولایی رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در سال جاری، تلاش کردیم بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات (از محل منابع استانداری و تبصره‌ها) برای توسعه گردشگری اختصاص یابد. در حال حاضر بیش از ۲۳ پروژه در حال اجراست؛ از جمله ساخت یک هتل پنج‌ستاره در شهر مهاباد با ارزشی بالغ بر یک میلیارد تومان، رستوران‌های سنتی، شهربازی‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مسیرهای گردشگری مانند دریاچه سد مهاباد.

همچنین در روستاهای بافت ارزشمند مانند منطقه خلیفان و روستای سویناس، پروژه‌های ساماندهی، سنگ‌فرش و حفظ نماهای همگون برای جلوگیری از پراکندگی ساخت‌وسازها در حال انجام است.

در خصوص چالش‌های حفاظت از آثار باستانی، ایشان تأکید کردند: در کنار توسعه شهری، ما شناسایی سایت‌های تاریخی را جدی گرفته‌ایم. در سه سال گذشته، فرآیند شناسایی، تهیه نقشه‌های کروکی و مستندنگاری سایت‌های شاخص را دنبال کردیم. مرحله بعدی، ابلاغ این محدوده‌ها به نهادهای مرتبط مانند شهرداری، راه و شهرسازی، فرمانداری و دادگستری است تا از تداخل پروژه‌های عمرانی با آثار جلوگیری شود. ما همچنین سیستم پایش و نظارت داریم تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا حفاری در نزدیکی محوطه‌ها، سریعاً اقدام کنیم. برخورد حقوقی و شکایت از متخلفان نیز به عنوان یک عامل بازدارنده، نقش مهمی در حفاظت از آثار ایفا می‌کند.

جولایی همچنین به موضوع حریم‌ها اشاره کرد: بسیاری از بناهای ما دارای حریم مصوب و اختصاصی هستند. طبق دستورالعمل‌های ملی، این حریم‌ها باعث کنترل ساخت‌وسازهای اطراف می‌شوند. در واقع، شهرداری در تمام پروژه‌های ساختمانی در این محدوده‌ها، ملزم به استعلام از ماست؛ از نظر چیدمان بصری، ارتفاع ساختمان‌ها و دید و منظر، تمام موارد طبق ضوابط حفاظتی کنترل می‌شوند تا اصالت بناهای تاریخی حفظ گردد.

در بخش صنایع دستی، رئیس میراث فرهنگی مهاباد گفت: ما در شهرستان مهاباد بالغ بر ۵۰۰ نفر فعال در حوزه صنایع دستی شناسایی کرده‌ایم که ۱۴۰ نفر از آن‌ها دارای کارگاه فعال (حتی در منزل) هستند. ما با نظارت مستقیم، امکان تسهیلات را برای این عزیزان فراهم می‌کنیم؛ مثلاً امسال بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفت. همچنین با برگزاری نمایشگاه‌ها و فعالیت شرکت‌های تعاونی، مسیر آموزش و تولید را هموار کرده‌ایم. اگرچه برخی حرفه‌ها مانند “کالاشمبندی” یا “جولایی‌بافی” با تهدیدهای زندگی مدرن روبرو هستند، اما ما همواره در تلاش برای احیای آن‌ها هستیم.

در پایان، جولایی به وضعیت پروژه‌های مرمتی پرداختند و گفتند: با وجود چالش‌های مربوط به اعتبارات در سال‌های اخیر، تلاش‌های خود را متوقف نکرده‌ایم. برای مثال، پروژه احیای کاروانسرای سیمون در حال اجرا است. همچنین در سال‌های گذشته، مرمت‌های موفقی در حوض‌خانه‌هایی مانند حوض‌خانه عباس‌آقا و مسجد سرخ انجام شده است.