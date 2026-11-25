باشگاه خبرنگاران جوان - پنتاگون در حالی مدعی پیروزی آمریکا در جنگ علیه ایران است که درباره ابعاد واقعی خسارات پایگاه‌های نظامی، مصرف ذخایر موشکی، تلفات نیروها و هزینه‌های عملیات سکوت می‌کند. این پنهان‌کاری صرفا یک ملاحظه امنیتی نیست؛ تلاشی برای مهار پیامدهای نظامی، سیاسی و راهبردی شکست در جنگ است.

آنچه در جنگ آمریکا علیه ایران کمتر از خود عملیات نظامی مورد توجه قرار گرفته، نبرد بر سر اطلاعات است؛ نبردی که در آن پنتاگون نه‌تنها از انتشار جزئیات خسارات خودداری می‌کند، بلکه دسترسی نمایندگان کنگره و رسانه‌ها به اطلاعات میدانی را نیز محدود کرده است. گزارش ۲۲ نوامبر مجله آتلانتیک نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ در حالی مدعی پیروزی است که هنوز تصویر روشنی از هزینه‌ها، تلفات، خسارات پایگاه‌ها و پیامدهای عملیاتی جنگ در اختیار افکار عمومی آمریکا قرار نداده است. اهمیت این پنهان‌کاری تنها در مخفی‌ماندن چند عدد و آمار نیست. اطلاعاتی که پنتاگون از انتشار آنها جلوگیری می‌کند، مستقیما به چهار موضوع اساسی مربوط است: میزان واقعی آسیب‌پذیری زیرساخت نظامی آمریکا، ظرفیت باقی‌مانده دفاع موشکی، هزینه انسانی جنگ و میزان موفقیت عملیات در دستیابی به اهداف سیاسی. خسارات واقعی پایگاه‌ها؛ پنهان‌ماندن آسیب به معماری نظامی آمریکا نخستین موضوع، ابعاد واقعی خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. پنتاگون هنوز ارزیابی جامع و عمومی از خسارات تأسیسات نظامی خود ارائه نکرده است. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که بررسی تصاویر ماهواره‌ای واشنگتن‌پست در ماه مه، از آسیب‌دیدن دست‌کم ۲۲۸ سازه و قطعه تجهیزات در ۱۵ مرکز نظامی آمریکا خبر داد.

این خسارات فقط به ساختمان‌ها محدود نبود و آشیانه هواپیماها، سامانه‌های راداری، تجهیزات ارتباطی، انبارها و زیرساخت‌های پشتیبانی را نیز شامل می‌شد. برخی از این تأسیسات برای عملکرد شبکه فرماندهی و کنترل آمریکا در منطقه اهمیت اساسی دارند. چرا پنتاگون درباره این خسارات سکوت می‌کند؟ پاسخ را باید در ماهیت راهبردی پایگاه‌های آمریکا جست‌وجو کرد. این پایگاه‌ها صرفا محل استقرار نیرو نیستند؛ آنها زیرساخت اعمال قدرت، پشتیبانی عملیات و حفظ بازدارندگی آمریکا محسوب می‌شوند. انتشار جزئیات میزان تخریب، محل آسیب‌پذیری و زمان موردنیاز برای بازسازی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار طرف مقابل قرار دهد. افزون بر این، آشکارشدن گستردگی خسارات، اعتبار امنیتی پایگاه‌هایی را که آمریکا برای حفاظت از متحدانش ایجاد کرده زیر سؤال می‌برد.

ذخایر موشک‌های رهگیر؛ هزینه‌ای فراتر از میدان جنگ دومین موضوع حساس، میزان مصرف و وضعیت ذخایر تسلیحات دفاعی آمریکاست. در جنگی که بخش مهمی از آن با حملات موشکی و پهپادی همراه بوده، مسئله فقط تعداد حملات رهگیری‌شده نیست؛ بلکه هزینه هر رهگیری و سرعت جایگزینی مهمات مصرف‌شده اهمیت دارد. بر اساس ارزیابی‌هایی که واشنگتن‌پست در ماه مه منتشر کرد، مصرف موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد در هفته‌های نخست جنگ فشار قابل‌توجهی بر ذخایر این سامانه‌ها وارد کرده است. این مسئله برای آمریکا که هم‌زمان با رقابت راهبردی با چین و تعهدات امنیتی در اروپا و آسیا مواجه است اهمیت مضاعف دارد. پنهان‌ماندن اطلاعات دقیق درباره ذخایر باقی‌مانده، نرخ مصرف، ظرفیت تولید و زمان جایگزینی مهمات، دو فایده برای واشنگتن دارد: نخست، جلوگیری از ارائه تصویری از محدودیت‌های دفاعی به رقیبان؛ دوم، جلوگیری از شکل‌گیری نگرانی درباره توانایی آمریکا برای مدیریت هم‌زمان چند بحران نظامی. در واقع، اگر طرف مقابل بداند آمریکا در چه سطحی از ذخایر دفاعی قرار دارد، می‌تواند محاسبات خود را درباره هزینه و اثربخشی رویارویی‌های بعدی تغییر دهد.

تلفات انسانی؛ مسئله‌ای فراتر از آمار کشته‌ها سومین راز جنگ، ابعاد واقعی تلفات انسانی و نحوه ثبت آنهاست. آتلانتیک گزارش می‌دهد که آمار رسمی آمریکا از ۲۳ کشته و بیش از ۸۵۰ زخمی حکایت دارد؛ اما در ماه ژوئیه، چهار مورد مرگ و ده‌ها مورد جراحت از فهرست مربوط به عملیات ایران حذف و سپس در طبقه‌بندی جدید «عملیات خارجی» ثبت شدند. این تغییر از منظر سیاسی اهمیت دارد. دولت آمریکا برای ادامه عملیات و دریافت بودجه‌های جدید به حمایت کنگره و افکار عمومی نیاز دارد. افزایش تلفات، به‌ویژه اگر با خسارات سنگین به پایگاه‌ها همراه باشد، می‌تواند هزینه سیاسی تصمیم به ادامه رویارویی را افزایش دهد. موضوع فقط تعداد کشته‌ها نیست؛ شدت جراحات، مدت دوری نیروها از خدمت، آثار روانی و جسمی آسیب‌ها و میزان آمادگی مجدد یگان‌ها نیز اهمیت دارد. پنهان‌ماندن این اطلاعات، ارزیابی واقعی هزینه انسانی جنگ و تأثیر آن بر آمادگی ارتش آمریکا را دشوار می‌کند.

مدرسه میناب؛ پرونده‌ای که می‌تواند روایت جنگ را تغییر دهد یکی از حساس‌ترین موضوعاتی که همچنان پاسخ روشنی درباره آن منتشر نشده، حمله به مدرسه میناب در نخستین روز جنگ است. آتلانتیک می‌نویسد با وجود گزارش‌هایی درباره احتمال خطا در شناسایی هدف، گزارش تحقیقات سنتکام درباره این حادثه منتشر نشده است. اهمیت این پرونده فقط به ابعاد انسانی آن مربوط نیست. اگر خطای اطلاعاتی یا نقص در فرایند شناسایی هدف تأیید شود، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت اطلاعات عملیاتی، سازوکار تصمیم‌گیری و اعتبار ادعاهای آمریکا درباره دقت حملات نظامی مطرح خواهد شد. بنابراین، انتشار نتیجه تحقیقات می‌تواند پیامدهای حقوقی، سیاسی و اعتباری برای واشنگتن داشته باشد.

چرا پنتاگون حتی کنگره را در بی‌اطلاعی نگه می‌دارد؟ شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین‌جاست. آتلانتیک گزارش داده که کریس مورفی و جونی ارنست، دو سناتور از دو حزب متفاوت، برای بازدید از پایگاه‌های منطقه با محدودیت مواجه شدند. حتی کمیته بودجه کنگره برای برآورد ارزش تجهیزات ازدست‌رفته به دلیل دریافت‌نکردن اطلاعات پنتاگون ناچار شد از داده‌های عمومی استفاده کند. در ۱۹ نوامبر نیز آسوشیتدپرس گزارش داد که مقام بودجه‌ای پنتاگون رقم ۴۸.۳ میلیارد دلار را برای هزینه عملیات و جایگزینی مهمات اعلام کرده اما برآوردی از خسارات پایگاه‌ها ارائه نکرده است. دولت ترامپ نیز ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده است.

اینجا چرایی پنهان‌کاری روشن‌تر می‌شود. پنتاگون با یک تناقض نهادی مواجه است: برای بازسازی پایگاه‌ها، جبران ذخایر تسلیحاتی و ادامه عملیات به پول کنگره نیاز دارد، اما انتشار اطلاعات کامل می‌تواند نشان دهد این هزینه‌ها تا چه اندازه ناشی از آسیب‌پذیری شبکه نظامی آمریکا بوده است. از سوی دیگر، دولت ترامپ برای حفظ روایت پیروزی به کنترل پیامدهای سیاسی جنگ نیاز دارد. انتشار هم‌زمان آمار خسارات، تلفات، کمبود مهمات و هزینه بازسازی می‌تواند فاصله میان ادعای موفقیت نظامی و نتیجه راهبردی عملیات را آشکارتر کند. البته بخشی از محرمانگی نظامی در هر جنگی طبیعی است؛ اما محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات از رسانه‌ها با محدودکردن نظارت نهادهای قانونی آن هم در شرایط درخواست بودجه‌های کلان، یکسان نیست.