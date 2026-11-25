باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، به مناسبت هفته بسیج و با هدف قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه بسیج، سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، به همراه جمعی از کارکنان فرمانداری، با حضور در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، با سرهنگ اقبالی، فرمانده و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار شهرستان دین دیدار ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه بسیج، با تأکید بر اینکه روحیه بسیجی فراتر از عنوان و عضویت سازمانی است، اظهار کرد: هر کس در هر جایگاهی پای کار مردم باشد و برای توسعه، آبادانی، امنیت، سلامت، آموزش و رفع مشکلات جامعه تلاش کند، بسیجی است؛ چه کارت بسیج داشته باشد و چه نداشته باشد.

کاظمی‌جو با اشاره به شرایط دشوار و مسئولیت‌های سنگین مدیریت در مقطع کنونی افزود: برخی ممکن است مدیریت در چنین شرایطی را نوعی بدشانسی بدانند، اما ما خوشحالیم که در این وضعیت فرصت خدمت به مردم را پیدا کرده‌ایم. همه ما برای خدمت به مردم بسیج شده‌ایم و باور داریم که مسئولیت، فرصتی برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه است.

وی با تشریح رویکرد میدانی فرمانداری در پیگیری مطالبات مردمی، به بازدیدهای اخیر از محلات دهدشت و روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: روز گذشته از ساعت هفت صبح تا نزدیک نیمه‌شب، از محلات مختلف دهدشت تا روستای لیرتلخک بازدید داشتیم. امروز اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهرستان به‌گونه‌ای است که حتی یک دانش‌آموز از ما دعوت می‌کند تا از مدرسه‌اش بازدید کنیم. پس از مشاهده مشکلات آن مدرسه نیز موضوع را با مدیرکل نوسازی مدارس در میان گذاشتیم و پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل انجام شد.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه مردم بیش از آنکه انتظار معجزه داشته باشند، خواهان شنیده‌شدن صدای خود و مشاهده پیگیری مسئولان هستند، تصریح کرد: بارها برای من ثابت شده است که حتی اگر نتوانیم مشکلی را به‌طور کامل حل کنیم، همین که برای رفع آن تلاش و پیگیری کنیم، از نگاه مردم ارزشمند است و آنان قدردان این تلاش‌ها هستند.

وی برگزاری دیدارهای مردمی دوشنبه‌ها را از برنامه‌های مستمر فرمانداری برشمرد و خاطرنشان کرد: در این دیدارها تا پاسی از شب، بدون واسطه پای صحبت مردم می‌نشینیم. همچنین وقتی مطلع شدیم دانش‌آموزی در شهرستان دارای استعداد و توانمندی در زمینه اختراع است، به منزل او رفتیم، زمینه حضورش در شورای اداری را فراهم کردیم و از مدیران خواستیم برای حمایت از این استعداد اقدام کنند.

کاظمی‌جو با اشاره به دشواری‌های مدیریت شهرستان و تعدد مسائل و مطالبات افزود: از زمان استقرار ما، کشور با بحران‌ها و شرایط متعددی مواجه بوده و در سطح شهرستان نیز با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستیم؛ بخشی از مشکلات حل شده، بخشی در دست پیگیری است و برای برخی دیگر، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز راهکار مؤثری پیدا نشده است. در این مسیر به همراهی و کمک همه ظرفیت‌ها نیاز داریم.

وی کمبود نیروی انسانی توانمند را از مهم‌ترین چالش‌های مجموعه مدیریتی شهرستان دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی ما، کمبود نیروی انسانی کارآمد و توانمند است. در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی در تغییر و جابه‌جایی مدیران وجود دارد و این موضوع کار مدیریت را دشوارتر می‌کند. انتظار داریم همه مجموعه‌ها با هم‌افزایی و همکاری، در مسیر حل مسائل شهرستان حرکت کنند.

فرماندار کهگیلویه در پایان ضمن قدردانی از همراهی مجموعه بسیج، اظهار کرد: از تلاش‌ها، حمایت‌ها، مساعدت‌ها و همراهی مجموعه سپاه و بسیج صمیمانه سپاسگزاریم. همراهی شما در مسیر خدمت به مردم، برای مجموعه مدیریت شهرستان قوت قلب است و امیدواریم با همدلی و همکاری همه ظرفیت‌ها، گام‌های مؤثرتری برای توسعه و آبادانی کهگیلویه برداریم.

همه ظرفیت خود را برای آبادانی شهرستان به میدان می‌آوریم

در ادامه این دیدار، سرهنگ اقبالی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه، ضمن خیرمقدم به فرماندار و هیئت همراه و تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیانی که برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند، از همراهی و حضور کارکنان فرمانداری در برنامه‌ها و فعالیت‌های سطح شهرستان قدردانی کرد.

وی با اشاره به تعامل و همکاری مجموعه بسیج با مدیریت اجرایی شهرستان گفت: فرماندار کهگیلویه در پیگیری مسائل و مشکلات مردم حضوری میدانی دارد و هر جا مشکلی مطرح می‌شود، برای بررسی و پیگیری آن حضور پیدا می‌کند. در دوره‌های مختلف مدیریتی با فرمانداران متعددی همکاری داشته‌ام و آقای دکتر کاظمی‌جو را در حوزه همراهی و پیگیری امور، مدیری پای کار دیده‌ام.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج با تأکید بر ضرورت همدلی و پرهیز از حاشیه‌سازی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم افزود: همه ما هرچه داریم از مردم داریم و باید به‌جای تخریب یکدیگر، ظرفیت‌ها و توان خود را برای پیشرفت شهرستان به کار بگیریم. مسائل و مشکلات شهرستان، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، نیازمند همفکری و یافتن راهکارهای عملی است؛ چراکه گاهی برخی افراد نه‌تنها در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، بلکه مانع فعالیت دیگران نیز می‌شوند.

اقبالی با اعلام آمادگی مجموعه بسیج برای همکاری با فرمانداری تأکید کرد: هر جا بتوانیم برای مردم کاری انجام دهیم، با تمام توان در کنار فرمانداری خواهیم بود و در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات شهرستان همراهی خواهیم کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و طرح‌های جهادی اجراشده در سطح شهرستان ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های مجموعه سپاه و بسیج در حوزه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی پرداخت.