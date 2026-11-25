باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح نمایشگاه مد و لباس گیلان امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) در تالار مرکزی رشت برگزار شد. سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات فرهنگی و شرعی در طراحی و تولید پوشاک گفت: رعایت ارزش‌های فرهنگی و اسلامی در کنار شناخت سلیقه، نیاز‌ها و علایق نوجوانان و جوانان از مؤلفه‌های مهم موفقیت برنامه‌های حوزه مد و لباس است و می‌تواند زمینه مشارکت و استقبال بیشتر نسل جوان از این رویداد‌ها را فراهم کند.

او با اشاره به اهمیت معرفی عملی ظرفیت‌های طراحی و تولید پوشاک ایرانی ـ اسلامی متناسب با فرهنگ بومی و تنوع اقوام گیلان افزود: یکی از راهکار‌های مؤثر برای ترویج این نوع پوشش، حضور خود طراحان و تولیدکنندگان با لباس‌های طراحی شده در عرصه عمومی و جامعه است؛ چرا که معرفی عملی آثار و تبدیل آنها به الگو‌های قابل استفاده در زندگی روزمره، می‌تواند به فرهنگ‌سازی و افزایش پذیرش اجتماعی کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌های بومی در حوزه مد و لباس نیازمند بهره‌گیری از ابزار‌های مؤثر تبلیغاتی و رسانه‌ای است، تصریح کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های گسترده تبلیغاتی، از جمله فضا‌های شهری و بیلبورد‌های اطلاع‌رسانی، می‌تواند در معرفی آثار، حمایت از تولیدکنندگان و گسترش فرهنگ پوشاک متناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی نقش‌آفرین باشد.

طاهری با قدردانی از عوامل اجرایی، طراحان و تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد: این حرکت با استمرار، برنامه‌ریزی و توجه به ذائقه نسل جوان دنبال شود و زمینه تقویت جریان طراحی و تولید پوشاک متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی را فراهم آورد.

برگزاری نمایشگاه مد و لباس گیلان تا ۷ آذر

نمایشگاه مد و لباس گیلان تا روز شنبه ۷ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب پذیرای علاقه‌مندان است.

این نمایشگاه با حضور طراحان و تولیدکنندگان مطرح گیلان و با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان، شهرداری رشت، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، صداوسیمای مرکز گیلان، اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک و خیاطان رشت و موسسه فرهنگی و هنری کرشمه برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان