باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های محلی اندونزی گزارش دادند که در پی رانش زمین، فروریختن بخشی از یک معدن طلای غیرمجاز و ورود آب به داخل آن در استان جاوه غربی این کشور، دست‌کم ۹ معدنچی جان باختند و ۱۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

در ادامه، رئیس اداره جست‌و‌جو و نجات جاکارتا اعلام کرد که گروه‌های امداد و نجات پیکر ۹ معدنچی جان‌باخته را پیدا کرده‌اند.

وی افزود که عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۱۷ معدنچی دیگر که احتمال می‌رود گرفتار شده باشند، همچنان ادامه دارد.

این حادثه در منطقه چیگو‌ها واقع در جنوب پایتخت اندونزی رخ داد.

گفته می‌شود شرایط دشوار محل حادثه، از جمله باریک بودن مسیر حفاری، ناهمواری زمین، آب‌گرفتگی، نور ناکافی و لغزندگی مسیر، عملیات امداد را با مشکل مواجه کرده است. بارش خفیف باران در منطقه نیز روند عملیات را دشوارتر کرده است.

منطقه چیگو‌ها از مدت‌ها پیش به فعالیت معادن غیرمجاز طلا شهرت داشته است.

منبع: آناتولی