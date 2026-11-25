باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری برنامه «سپیده» شبکه یک با حضور عوامل برنامه در اداره‌کل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد و هر کدام از دست‌اندکاران برنامه به تشریح روند تولید برنامه پرداختند.

امیرحسین جبری، کارگردان برنامه «سپیده» خط قرمز این برنامه را روایت مستندگونه سوژه‌ها و مهمانان برنامه دانست و گفت: ما هیچ‌زمان تلاش نکرده‌ایم جهت‌دهی خاصی به مهمانان دهیم. از هنگام پیدا کردن سوژه و مهمان تا حضور در استودیو مراحلی طی می‌شود. مرحله اول انجام پژوهش به طور کامل است. بعد از آن نوبت به ساخت مستند پرتره از مهمانان می‌رسد. بعد از آن می‌دانیم با چه مهمان و با چه نگاهی مواجه هستیم؛ بنابراین تلاش می‌کنیم بهترین اتفاقات را رقم بزنیم.

جبری ادامه داد: بر اساس بازخورد مخاطبان و پیامک‌های ارسالی متوجه شدیم آن سوژه‌هایی که انتظار چندانی از آنها نداشتیم و تصور نمی‌کردیم بتوانند برنامه را گرم کنند، در جذب مخاطب موفق عمل کرده‌اند.

احمد محمدزاده، پژوهشگر و نویسنده برنامه در ابتدا از انتظار مخاطب از یک برنامه تلویزیونی گفت و بیان کرد: آنچه مخاطب از برنامه انتظار دارد، یک روایت شفاف است. مخاطب دوست دارد از قصه زندگی مهمانان بیشتر بداند. به همین دلیل، نوک پیمان برنامه درام و قصه مهمان است. این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا وارد زندگی سوژه برنامه شویم. البته سوژه برنامه «سپیده» یک چهره نیست، یک مهمان عادی است، که تجربه زیسته از غرب دارد. او جزو مخاطبانی است که زندگی در جامعه غربی را تجربه کرده است.

محمدزاده مصداقاً به یکی از سوژه‌های برنامه اشاره کرد و افزود: ما سوژه‌ای داشتیم که گفته بود من به این دلیل به آلمان آمده بودم، چون می‌خواستم خودم را بدون سانسور ارائه دهم. این در حالی بود که بعد متوجه شدم اگر در همین کشور صحبت از جنایات اسرائیل علیه غزه شود، مدرک تحصیلی‌ام را پاره می‌کنند و با انواع سانسور‌ها مواجه می‌شوم. بله، ما یک تصویر فانتزی و شیشه‌ای از غرب ساخته‌ایم.

سهیل اسعد، مجری و مبلغ دینی آرژانتینی در پاسخ به این سوال که در ایران چه چیزی مشاهده کردید که در کشور‌های خاورمیانه وجود نداشت؟ گفت: من می‌خواهم با تشبیه ایران را تعریف کنم؛ ایران ایران است. بنده ۵۰ کشور را گشته‌ام. کل جهان شبیه به هم است. آنچه در فرانسه میبینید، در ژاپن نیز هست. آنقدر جهانی شدن به کشور‌ها تحمیل شده، که تمام کشور‌ها شبیه بهم شدند. با این حال، ایران ایران است و در بین مردم همچنان طبع ایرانی وجود دارد.

اسعد ادامه داد: من در این ۲۰ سالی که در آرژانتین زندگی کردم، اگر از من بپرسند چندتا آدم خوب سراغ داری، باید به سختی فکر کنم، تا شاید یک نفر را پیدا کنم. اما در ایران اینگونه نیست. وقتی فکر می‌کنم خیلی‌ها به ذهنم می‌آیند، که انسان‌های شریفی هستند.