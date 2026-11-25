باشگاه خبرنگاران جوان - نه به آن روزگاری که بچه‌ها را به حال خود رها کرده بودیم و با کلی اکراه سراغ درس و مشقشان را می‌گرفتیم، و نه به حالا که برنامه روزمره‌شان از تقویم کاری یک مدیرعامل هم شلوغ‌تر و کلافه‌کننده‌تر است. اسمش را هم گذاشته‌ایم دلسوزی برای آینده و به هیچ وجه قبول نداریم که این نیت خیرمان عاقبت ممکن است کار دستمان بدهد و روان کودکان را خط خطی کند. این توصیه نه حرف من که حرف پژوهشگرانی است که با کلی تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیده‌اند.

مسابقه‌ای که والدین راه انداخته‌اند

گذشته از اینکه طفلکی‌ها چه بار سنگینی روی دوش دارند و نگاه به چشم‌های خسته‌شان دل آدم را کباب می‌کند، خیلی از والدین فکر می‌کنند هرچه برنامه فرزندشان پربارتر و کلاس‌هایش رنگارنگ‌تر باشد، آینده‌اش لابد درخشان‌تر است. اما بدون تعارف پشت این اشتیاق معمولاً دوتا نیت پنهان شده: «مسابقه چشم‌وهم‌چشمی» و «ترس فلج‌کننده از آینده»!

دست خودمان نیست اگر بفهمیم بچه فامیل کلاس رباتیک می‌رود یا فرزند همکارمان در پنج‌سالگی زبان دوم یاد می‌گیرد و از قضا دختر خاله‌مان هم پیانو می‌زند؛ آن‌وقت حس می‌کنیم بچه‌مان از قافله تمدن عقب مانده و باید هرچه زودتر او را در هر سه کلاس ثبت‌نام کنیم تا خیالمان راحت شود. از آن طرف، ترس از آینده مثل کنکور، دانشگاه، بازار کار و رقابت‌های شغلی آن‌قدر زود وارد ذهن ما والدین شده‌اند که فکر می‌کنیم یک کودک نه ساله از همین حالا باید رزومه کاری‌اش را بگذارد روی میز و اپلای کند!

البته ناگفته نماند گروه سومی هم هستند که از فرط مشغله و نداشتن فرصت کافی، کلاس‌های فوق‌برنامه را حکم یک پرستار ساعتی می‌دانند تا ساعت‌های بعد از مدرسه پر شود. همه این نگرانی‌ها تا حدی قابل درک‌اند، اما پاسخ همه آنها ثبت‌نام در یک کلاس جدید نیست.

«دکتر کامرون کازول» روان‌شناس نوجوان، می‌پرسد وقتی برای هر دقیقه زندگی کودک یک برنامه ریخته باشیم، او دیگر چه فرصتی برای انتخاب کردن، حل مسئله یا آغاز مستقل کار‌ها دارد؟ کودکی که مدام کسی بالای سرش ایستاده و به او می‌گوید چه زمانی زبان بخواند، چه وقت شنا کند و کی تکالیفش را انجام دهد، هرگز یاد نمی‌گیرد چطور برای وقت خودش تصمیم بگیرد. از طرفی کودک نیاز دارد با اسباب‌بازی‌هایش سرگرم شود، نقاشی بکشد، با دوستانش بدود یا حتی… حوصله‌اش سر برود! نقطه شروع خلاقیت هم همین بی‌حوصلگی است. کودکی که نمی‌داند با وقت آزادش چه کند، کم‌کم یاد می‌گیرد راهی برای سرگرم‌شدن پیدا کند.

البته باید حواسمان به نشانه‌های خستگی هم باشد؛ بچه‌ای که مدام بی‌حوصله است، خوابش به‌هم ریخته، تحمل کوچک‌ترین شکستی را ندارد یا دیگر از کلاس‌های سابقش لذت نمی‌برد، دارد با تمام وجود فریاد می‌زند که زیر بار این برنامه‌های فشرده له شده است. لطفاً نگویید قصدتان آمادگی برای مدرسه است که اینجا هم تیرتان حسابی به سنگ می‌خورد. پژوهش‌ها می‌گویند مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در ۵، ۶ سالگی، بسیار بیشتر از حفظ کردن الفبا، موفقیت تحصیلی را تضمین می‌کنند. کودکی که در بازی با همسالانش یاد گرفته نوبت را رعایت کند، زیر بار حرف زور نرود، ناکامی را تحمل کند و با دیگران بجوشد، برای ورود به مدرسه آماده‌تر است.

به همین دلیل، گاهی کودکی که تابستانش را به جای نشستن پشت میز، به بازی و معاشرت گذرانده، در روز‌های اول مهر خیلی راحت‌تر با محیط تازه کنار می‌آید؛ چون او زندگی کردن را یاد گرفته، نه فقط مشق نوشتن را!

آخر چکار کنیم؟

شاید بهتر باشد به‌جای اینکه مدام با نگرانی بپرسیم «فرزندمان چه چیز‌هایی بلد است؟»، از خودمان بپرسیم «او چقدر فرصت داشته تا مهارت‌هایش را تمرین کند؟». البته قصدمان این نیست که بگوییم همه کلاس‌ها را تعطیل و کودک را به حال خود رها کنید، اما تعادل هم به همان اندازه مهم است. می‌شود میان آموزش و بازی، یک خط قرمز ظریف ترسیم کرد. مثلاً به‌جای اینکه در هر فصل، سه چهار کلاس مختلف را به او تحمیل کنیم، می‌توانیم فعالیت‌ها را به یک کلاس ورزشی یا هنری مشخص محدود کنیم.

این‌طوری کودک هم فرصت می‌کند در مسیر علاقه‌اش پخته شود. راه دیگر هم این است که «بازی آزاد» را هم مثل کلاس زبان یا شنا، در تقویم روزانه جدی بگیریم؛ یعنی مثلاً یک بعدازظهر در هفته را کاملاً خالی از هر برنامه‌ای بگذاریم و اجازه دهیم کودک خودش تصمیم بگیرد که با آن ساعت‌های بدون برنامه چه کند.

همچنین بد نیست گاهی از خودمان بپرسیم این کلاس را برای علاقه و نیاز فرزندمان انتخاب کرده‌ایم یا برای آرام کردن نگرانی‌های خودمان؟ نکند فلان کلاسی که کودکمان با زور و گریه می‌رود، همان آرزوی قدیمی خودمان باشد؟ درنهایت، باید با این واقعیت کنار بیاییم که قرار نیست هر دقیقه از کودکی فرزندمان، صرف یادگیری یک مهارت جدید شود. بچه‌ها همان‌قدر به آموزش نیاز دارند که به بازی، معاشرت با دوستان و حتی بی‌حوصلگی. بازی آزاد فرصتی است برای تمرین استقلال، خلاقیت و مهارت‌هایی که قرار است در بزرگسالی به کارشان بیاید. پس شاید بد نباشد اجازه بدهیم فرزندانمان گاهی وقت‌ها فقط بچگی کنند!

منبع: روزنامه قدس