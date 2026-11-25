باشگاه خبرنگاران جوان - در طب سنتی ایرانی، زنجبیل و دارچین نوشیدنی روزمره نیستند، بلکه داروهایی با گرمی و خشکی درجه سوم به شمار می‌روند و مصرف آن‌ها به‌ویژه در شروع سرماخوردگی توصیه نمی‌شود؛ زیرا می‌توانند التهاب گلو، سرفه خشک و مشکلات تنفسی را تشدید کنند. در روزهای نخست بیماری، خوراکی‌های نرم‌کننده و لعاب‌دار مانند عناب، بنفشه و آش‌های ساده و رقیق پیشنهاد می‌شوند.

مصرف بی‌رویه این دمنوش‌ها ممکن است با بی‌خوابی، سردرد، تپش قلب، تلخی دهان، جوش و کهیر همراه شود و برای گرم‌مزاج‌ها مناسب نیست. در صورت نیاز به مصرف، باید به میزان توصیه‌شده و همراه با مصلح استفاده شوند؛ زنجبیل با عسل و لیموترش، دارچین با شیر گرم و زعفران با سکنجبین یا بیدمشک. تشنگی شبانه، خشکی گلو، تپش قلب و جوش پوستی نیز نشانه‌هایی برای قطع مصرف هستند.