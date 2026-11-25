باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش آمریکا پنج تن آزید سرب را که در ساخت بمب کاربرد دارد، طی عملیاتی کنترل‌شده در یک کارخانه در ایالت آیووا منفجر کرد؛ اقدامی که پیش از این به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده بود.

منتقدان هشدار داده بودند که انفجار این مواد ممکن است موجب انتشار ترکیبات سمی و به خطر افتادن سلامت ساکنان منطقه شود.

مقام‌های آمریکایی در دفاع از این عملیات اعلام کردند مواد مذکور به‌دلیل گذشت زمان فرسوده و ناپایدار شده بودند و کاهش دما نیز می‌توانست خطر انفجاری کنترل‌نشده را افزایش دهد؛ از این رو انهدام آنها ضروری بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌های دریافتی از آیووا نشان می‌دهد اقدامات ارتش برای کاهش خطرات این عملیات فراتر از انتظارات بوده است.

منبع: بریکینگ نیوز