باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان چهارشنبه ۴ آذرماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به ادعا‌های اخیر مقامات رژیم اسرائیل علیه ایران، نوشت: رژیمی که تا دندان به سلاح‌های کشتار جمعی مجهز است، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کند! اما اکنون دیگر همه دنیا می‌دانند که رژیم اسرائیل با هر اتهامی که می‌زند در واقع به جرمی که خود مرتکب شده اعتراف می‌کند.

وزیر امور خارجه همچنین در بیانیه‌ای به شرح زیر دروغ پردازی‌های رژیم اسرائیل درخصوص صنعت داروسازی ایران را محکوم کرد:

رژیم اسرائیل از پیوستن به هرگونه کنوانسیون بین‌المللی منع‌کننده تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک خودداری کرده است. این رژیم صد‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، به هفت کشور منطقه حمله کرده و بخش‌هایی از خاک سه کشور را به اشغال خود درآورده است. تنها در طول یک سال گذشته، اسرائیل دو بار آمریکا را به جنگی شکست‌خورده علیه ایران کشانده است.

اکنون همین رژیم جنگ‌افروز، بی‌شرمانه ایران، یعنی کشوری که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) است و خود قربانی سلاح‌های شیمیایی تأمین‌شده از سوی آلمان غربی برای رژیم صدام حسین بوده است، را متهم می‌کند. این رژیم مدعی است که ایران در کارخانه‌های داروسازی در حال تولید و پنهان‌سازی چنین تسلیحات شنیعی است!

هدف از طرح چنین ادعای گستاخانه‌ای روشن است: فریب دادن آمریکا برای کشاندن آن کشور به جنگی دیگر در جهت منافع اسرائیل، و همزمان قرار دادن بیماران ایرانی در معرض خطر.