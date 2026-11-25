باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رستگار، مشاور انتظامی ریاست سازمان و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، در نشست رویداد گفت‌وگوی اجتماعی که با حضور استاندار لرستان، معاون سیاسی استاندار، مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان، نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی و جمعی از محیطبانان لرستان در شهرستان خرم‌آباد برگزار شد، بیان داشت: ۵۲۸ شهید و جانباز محیط بان در عرصه حفاظت از محیط زیست کشور تقدیم شده است و محیط‌بانان همواره با ایثار و تلاش شبانه‌روزی از گونه‌های جانوری و گیاهی، زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی حفاظت کرده‌اند.

وی با اشاره به نامگذاری هشتم مرداد به عنوان روز محیط‌بان افزود: این مناسبت با هدف پاسداشت جایگاه و خدمات محیط‌بانان در تقویم کشور ثبت شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این حوزه گفت: حدود چهار هزار محیط‌بان در کشور مسئول حفاظت از ۲۰ میلیون هکتار عرصه طبیعی هستند که به‌طور متوسط سهم هر محیط‌بان حدود هشت هزار هکتار است؛ در حالی که این میزان بسیار فراتر از استاندارد‌های زیست محیطی حفاظتی است.

رستگار درباره وضعیت زیست محیطی لرستان نیز بیان کرد: در این استان حدود ۴۶۰ هزار هکتار عرصه تحت حفاظت، ۱۲۱ محیط‌بان و ۱۹ پاسگاه محیط‌بانی وجود دارد که تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، از ضرورت‌های مهم حفاظت از طبیعت استان است.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های جنگ به زیستگاه‌ها، پوشش گیاهی و حیات وحش، تأکید کرد: محیط‌بانان حتی در شرایط دشوار نیز با حضور میدانی مانع سوءاستفاده شکارچیان و افراد سودجو از محیط زیست شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مشارکت جوامع محلی را از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست دانست و از اقدامات لرستان در زمینه آموزش و تجهیز نیرو‌های مردمی برای مقابله با آتش‌سوزی تقدیر کرد.

رستگار در پایان با اشاره به اهمیت جنگل‌های زاگرس گفت: این جنگل‌ها با وسعت حدود ۶ میلیون هکتار، نقش مهمی در حفظ منابع آب، کیفیت هوا و پایداری زیستگاه‌های طبیعی کشور دارند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان