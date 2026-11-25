باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در خصوص نشست استاندار مازندران با مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان حوزه تأمین و توزیع سوخت، گفت: نشست بررسی وضعیت تأمین سوخت در زنجیره تولید و توزیع آرد و نان استان مازندران با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، در دفتر استاندار برگزار شد.

او افزود: در این نشست، موضوع تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌های مجهز به سیستم دوگانه‌سوز، نحوه توزیع گاز مایع، تأمین سوخت مورد نیاز ژنراتور‌ها و موتوربرق‌های نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد و همچنین سوخت‌رسانی به ناوگان حمل کالا‌های اساسی از بنادر استان مورد بررسی قرار گرفت.

جعفری گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، بیش از ۵۷ درصد واحد‌های خبازی استان مازندران به سیستم دوگانه‌سوز مجهز هستند و با توجه به ضرورت استمرار فعالیت این واحدها، مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از طریق عاملان توزیع در شهرستان‌ها، زمینه تأمین و دسترسی آسان‌تر نانوایی‌های دوگانه‌سوز به گاز مایع را فراهم کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم این نشست، حذف الزام ارائه تعهدنامه محضری برای دریافت سوخت بود؛ به‌طوری‌که با دستور استاندار مازندران، فرآیند دریافت این تعهد در چارچوب سازوکار‌های داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام خواهد شد تا موانع اداری پیش‌روی واحد‌های خبازی کاهش یابد و روند تأمین سوخت با سرعت بیشتری دنبال شود.

او گفت: همچنین در این جلسه، موضوع تأمین سوخت مورد نیاز موتوربرق‌ها و ژنراتور‌های نانوایی‌ها و کارخانه‌های تولید آرد بررسی و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و استمرار فعالیت این واحد‌ها ارائه شد.

جعفری افزود: از دیگر محور‌های مهم این نشست، تسهیل سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل کالا‌های اساسی در بنادر استان بود. در همین راستا، برای کامیون‌های فعال در حمل روغن خام، سهمیه‌ای معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شد که از طریق ارائه بارنامه و اسناد حمل مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود.

او گفت: این تصمیم با هدف تسریع در جابه‌جایی محموله‌های روغن خام، افزایش سرعت تخلیه کشتی‌ها در بنادر استان و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند انتقال کالا‌های اساسی اتخاذ شده است.

منبع:غله مازندران