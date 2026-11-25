باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسی سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت کشت برنج استان با حضور رئیس گروه برنج وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تولید بذر در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اجرای طرح جهش تولید در ۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری و تحقق الگوی کشت ابلاغی از محور‌های اصلی این نشست بود

او با اشاره به محور‌های مورد بررسی در این نشست، افزود: اتخاذ تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم برای تولید بذر در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح طرح جهش تولید در سطح ۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان و نظارت بر اجرای الگوی کشت ابلاغی در شهرستان‌های تابعه، از مهم‌ترین موضوعات این جلسه بود.

عباسی همچنین بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ملی برنج با هدف تبادل تجربیات، انتقال دانش فنی و بررسی راهکار‌های ارتقای تولید این محصول راهبردی تأکید کرد.