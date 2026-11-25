باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرمانده سپاه ناحیه عشایری لرستان با تأکید بر جایگاه برجسته عشایر در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، اظهار کرد: مردم عشایر لرستان همواره در صحنه‌های حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ ایران حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و با روحیه سلحشوری، غیرت، شجاعت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، برگ‌های پرافتخاری از ایثار و فداکاری را به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه عشایر لرستان یک‌هزار و ۲۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند، افزود: این آمار نشان‌دهنده عمق دلبستگی، تعهد و پایبندی جامعه عشایری استان به ارزش‌های انقلاب و میهن اسلامی است؛ مردمانی که در بزنگاه‌های تاریخی، دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم دانسته‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه عشایری لرستان با اشاره به نقش ویژه ایل بیرانوند در دوران دفاع از انقلاب و کشور تصریح کرد: ایل بزرگ بیرانوند به‌تنهایی بیش از ۶۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است؛ آماری که بیانگر سهم قابل‌توجه این ایل غیور در تاریخ ایثارگری و فداکاری مردم لرستان است.

این آمار و ارقام، تنها بخشی از کارنامه پرافتخار جامعه عشایری لرستان در مسیر دفاع از انقلاب و میهن است؛ جامعه‌ای که هویت آن با شجاعت، مقاومت، غیرت و پایبندی به ارزش‌های ملی و دینی گره خورده است.

بی‌تردید، پاسداشت یاد و خاطره شهدای عشایر و معرفی ابعاد مختلف ایثارگری آنان به نسل جوان، ضرورتی فرهنگی و تاریخی است تا نسل‌های آینده بیش از گذشته با رشادت‌ها و فداکاری‌های مردمانی آشنا شوند که برای حفظ امنیت، استقلال و سربلندی ایران از جان خود گذشتند.