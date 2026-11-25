باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا از تعرفه‌های پیشنهادی جدید دولت دونالد ترامپ که کشور‌های مختلف و بلوک‌هایی مانند اتحادیه اروپا، هند و ژاپن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، انتقاد کرد و گفت که ترامپ با اقداماتی از این دست، «متحدان واشنگتن را از آن دور می‌کند».

شومر با اشاره به اینکه ترامپ «هیچ‌وقت درس نمی‌گیرد» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عامل مخرب در اینجا چین است و ترامپ به‌جای رسیدگی به این مشکل، همچنان اجازه می‌دهد چینی‌ها شرایط را تعیین کنند، در حالی که متحدانمان را از خود دور می‌کند و هزینه‌ها را بر دوش خانواده‌های آمریکایی می‌اندازد؛ آن هم با منفعتی ناچیز».

وی در ادامه افزود: «تغییر در ماه ژانویه فرا خواهد رسید».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دفتر نماینده تجاری آمریکا عصر امروز پیشنهاد اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از ۱۴ اقتصاد را منتشر کرد.

این فهرست شامل چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، کره جنوبی و چند کشور آسیایی دیگر است. دولت آمریکا می‌گوید حمایت‌های دولتی و موانع تجاری در این کشور‌ها به تولید بیش از تقاضای بازار و ورود کالا‌های ارزان به بازار جهانی منجر شده و به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زده است.

بر این اساس، واردات از اتحادیه اروپا بر اساس توافق تجاری موجود میان بروکسل و واشنگتن مشمول تعرفه ۱۵ درصدی خواهد شد که احتمال افزایش آن به ۲۰ درصد وجود دارد.

البته این تعرفه‌ها هنوز نهایی و اجرایی نشده‌اند و احتمالاً اجرای آنها به ژانویه موکول خواهد شد.

در همین حال، شومر روز گذشته از طرحی قانونی رونمایی کرد که هدف آن لغو تعرفه‌های اخیر ترامپ، از جمله تعرفه‌های جهانی و تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا‌های کانادایی، عنوان شده است. شومر گفته بود یکی از نخستین اقداماتش در کنگره جدید در ژانویه، تلاش برای پایان دادن به این تعرفه‌ها خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز