باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمد مهدی برومندی ،معاون وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره زیتون رودبار با قدردانی از مردم گیلان، و باغداران فعالان زنجیره تولید زیتون و برگزارکنندگان این جشنواره اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آفرین برای مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار کشور، اهمیت فراوانی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

برومندی با اشاره به جایگاه جهانی زیتون افزود: زیتون نماد صلح و دوستی در جهان است و ایران از پیشینه و جایگاه تاریخی ارزشمندی در زمینه کشت و توسعه این محصول برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار زیتون رودبار در سطح جهان نمونه و کم‌نظیر محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پیگیری برای ثبت نشان جغرافیایی زیتون رودبار در شورای بین‌المللی زیتون در حال انجام است که می‌تواند نقش مهمی در معرفی و تثبیت جایگاه این محصول در بازارهای جهانی داشته باشد.

وی همچنین از دریافت مجوز ایجاد چهارمین کلکسیون بین‌المللی ارقام زیتون در ایران خبر داد و گفت: این کلکسیون در شهرستان رودبار مستقر شده و پس از کشورهای اسپانیا، مراکش و ترکیه، چهارمین مجموعه از این نوع در جهان به شمار می‌رود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تقویت بازار داخلی زیتون تصریح کرد: با مصوبه دولت، زیتون در شمار کالاهای اساسی قرار گرفته است تا زمینه افزایش مصرف روغن زیتون در کشور فراهم شود.

برومندی ادامه داد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار، هفته گذشته برای نخستین‌بار مجوز صادرات روغن زیتون صادر شد که این اقدام می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت روغن زیتون کشور را فراهم کند.

وی اصلاح و احیای باغ‌های زیتون، توسعه مکانیزاسیون، جایگزینی باغ‌های سنتی با باغ‌های مدرن و متراکم و فوق‌متراکم را از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری این بخش عنوان کرد و افزود: ورود نخستین دستگاه برداشت مکانیزه زیتون نیز گامی مهم در مسیر کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل برداشت محصول است.

برومندی در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه رودبار در صنعت زیتون کشور گفت: امیدواریم با مشارکت باغداران، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، رودبار همچنان پیشتاز توسعه زیتون کشور باقی بماند و این محصول ارزشمند بیش از گذشته به‌عنوان نماد صلح، دوستی و ظرفیت اقتصادی ایران در جهان شناخته شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر جایگاه تاریخی و اقتصادی زیتون در ایران و شهرستان رودبار، این منطقه را پایتخت زیتون کشور دانست و گفت: رودبار از ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیری برای تبدیل‌شدن به قطب بین‌المللی تولید، فرآوری و توسعه صنعت زیتون برخوردار است.

وی اظهار داشت : هیچ جای دنیا بازار زیتون به مانند شهرستان وجود ندارد و باید این بازار ثبت جهانی شود.