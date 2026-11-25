باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی‌اصغر محدث که سال‌های متمادی در حوزه روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها فعالیت داشت، هنگام اجرای برنامه درگذشت.

محدث از چهره‌های شناخته شده روابط عمومی در استان فارس بود که در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود، در مسیر تقویت ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی، هنرمندان، خبرنگاران و اصحاب رسانه تلاش کرد.

او در سال‌های فعالیت خود در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مسئولیت اطلاع‌رسانی رویداد‌های فرهنگی و هنری و تعامل با رسانه‌های استان را بر عهده داشت و در دوره‌های مختلف به‌عنوان یکی از مدیران برگزیده روابط عمومی استان فارس مورد تقدیر قرار گرفت.

محدث همواره بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف، تعامل مؤثر با افکار عمومی و نقش روابط عمومی‌ها در ایجاد اعتماد اجتماعی تأکید داشت.

درگذشت این فعال باسابقه حوزه ارتباطات و روابط عمومی، ضایعه‌ای برای خانواده، همکاران و جامعه ارتباطات و رسانه استان فارس است.

جزئیات مربوط به زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری وی متعاقباً اعلام خواهد شد.