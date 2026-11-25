باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - موضوع کمبود نیروی انسانی در حوزه حفاظت محیط زیست لرستان به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت این حوزه تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که با توجه به گستردگی عرصه‌های طبیعی، غنای زیستی و اهمیت اکولوژیکی استان، ضرورت توجه و برنامه‌ریزی فوری برای تقویت نیروی محیط‌بانی را دوچندان می‌کند.

شاهرخی، استاندار لرستان، از کمبود شدید نیروهای محیط‌بان در استان خبر داده و این موضوع را به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم حفاظت از محیط زیست لرستان مطرح کرده است.

در همین راستا، کامران فرمان‌پور، رئیس اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان، با اشاره به گستردگی مناطق تحت حفاظت استان اظهار کرد: حفاظت از حدود ۴۶۰ هزار هکتار از عرصه‌های تحت مدیریت محیط زیست لرستان بر عهده تنها ۱۲۰ محیط‌بان است که در قالب ۲۰ پاسگاه محیط‌بانی فعالیت می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد هر محیط‌بان در لرستان به‌طور میانگین مسئولیت حفاظت از بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی را بر عهده دارد؛ مساحتی قابل توجه که نظارت مستمر بر آن، مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، پیشگیری از شکار غیرمجاز، حفاظت از حیات وحش و مقابله با تهدیدات طبیعی و انسانی را با دشواری‌های فراوانی همراه می‌کند.

لرستان؛ استانی کوچک با مسئولیتی بزرگ در حفظ تنوع زیستی

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم لرستان با برخورداری از کمتر از ۲ درصد وسعت جغرافیایی ایران، حدود ۲۵ درصد تنوع زیستی جانوری و گیاهی کشور را در خود جای داده است؛ ظرفیتی ارزشمند که این استان را به یکی از مناطق مهم و راهبردی کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست تبدیل کرده است.

وجود زیستگاه‌های متنوع، عرصه‌های طبیعی گسترده و گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی، مسئولیت دستگاه حفاظت محیط زیست را در این استان سنگین‌تر کرده است؛ مسئولیتی که بدون تأمین نیروی انسانی کافی، تجهیزات مناسب و تقویت زیرساخت‌های محیط‌بانی، به‌سختی می‌توان از عهده آن برآمد.

ضرورت تقویت محیط‌بانی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی

کمبود محیط‌بان در شرایطی مطرح می‌شود که حفاظت مؤثر از عرصه‌های طبیعی نیازمند حضور میدانی مستمر، پایش زیستگاه‌ها و واکنش سریع به تهدیدات زیست‌محیطی است. در چنین شرایطی، محدود بودن تعداد نیروها می‌تواند فشار کاری مضاعفی بر محیط‌بانان موجود وارد کند و پوشش حفاظتی مناطق را با محدودیت مواجه سازد.

با توجه به اهمیت کم‌نظیر تنوع زیستی لرستان در مقیاس ملی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تقویت پاسگاه‌های محیط‌بانی و حمایت از نیروهای فعال در این حوزه، از جمله ضرورت‌هایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

طبیعت لرستان تنها یک ظرفیت استانی نیست، بکه بخشی از سرمایه طبیعی و زیستی ایران به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که حفاظت از آن نیازمند امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی متناسب با ارزش و گستردگی این عرصه‌هاست.