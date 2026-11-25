باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد برداشت روزانه گاز از تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی آلمان و فرانسه در ۲۳ نوامبر به رکورد تاریخی برای این تاریخ رسیده است.

گازپروم در بیانیه‌ای اعلام کرد سطح ذخایر گاز آلمان، که بزرگ‌ترین ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در اروپا را در اختیار دارد، همچنان در حال کاهش است و اکنون به ۵۵ درصد رسیده است.

بر اساس این بیانیه، حجم برداشت گاز از مخازن ذخیره‌سازی آلمان در ۲۳ نوامبر، بالاترین میزان ثبت‌شده برای این روز بوده است. رکورد مشابهی نیز از نظر حجم برداشت روزانه در فرانسه به ثبت رسیده است.

گازپروم علت افزایش بی‌سابقه برداشت از مخازن ذخیره‌سازی را موج سرمای قطبی در اروپا عنوان کرده است.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود که کشورهای اتحادیه اروپا در پی پیش‌بینی کاهش دما در مناطق مختلف این قاره، برداشت روزانه گاز از ذخایر زیرزمینی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، برداشت گاز از تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی اتحادیه اروپا در ۲۳ نوامبر برای نخستین بار در فصل گرمایشی جاری از ۵۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت و به بالاترین میزان ثبت‌شده برای این تاریخ از زمان آغاز ثبت آمار رسید.

منبع: خبرگزاری تاس