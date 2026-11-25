باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار شهرستان دلفان از اجرای طرح احداث مخزن ذخیره آب هزار مترمکعبی در روستای کفراج خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان و با مشارکت و همت بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب از جمله اولویت‌های مهم در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان و رفع مشکلات حوزه آب است.

فرماندار دلفان افزود: مخزن هزار مترمکعبی روستای کفران با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و بهبود وضعیت آبرسانی احداث می‌شود و نقش مهمی در تقویت شبکه تأمین آب این منطقه خواهد داشت.

وی با قدردانی از همکاری بسیج سازندگی و مجموعه شرکت آب و فاضلاب در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های جهادی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و گامی مؤثر در جهت محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی باشد.

بر اساس این گزارش، عملیات اجرایی احداث مخزن هزار مترمکعبی روستای کفراج با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در مرحله تکمیل قرار دارد و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این منطقه افزایش خواهد یافت.

اجرای این پروژه را می‌توان گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، بهبود خدمات عمومی و تحقق مطالبات مردم روستای کفراج شهرستان دلفان دانست.