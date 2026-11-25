باشگاه خبرنگاران جوان – هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با همراهی رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) از طرح‌های مهم تأمین آب شرب و فاضلاب شهرستان رودبار بازدید کرد و ضمن بررسی روند پیشرفت این طرح‌ها، بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه تأکید کرد.

در این بازدید میدانی، طرح سد مخزنی دیورش و تأسیسات وابسته، طرح انتقال آب از سد دیورش به ۵ شهر و ۲۸ روستای شهرستان رودبار، طرح‌های فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل و همچنین مخزن ذخیره آب یک‌هزار مترمکعبی سیاه‌تپه لوشان مورد بررسی قرار گرفت.

سد مخزنی دیورش؛ تأمین آب شرب، کشاورزی و نیاز‌های زیست‌محیطی

سد مخزنی دیورش از نوع بتنی با حجم مخزن ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار مترمکعب، یکی از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان رودبار است که با هدف تأمین آب شرب، کشاورزی و نیاز‌های زیست‌محیطی پایین‌دست احداث می‌شود. بر اساس مشخصات فنی این طرح، ارتفاع سد ۴۵ متر، طول تاج آن ۱۹۵ متر و عرض تاج ۶ متر است. این سازه همچنین دارای تخلیه‌کننده تحتانی، آبگیر‌های کشاورزی و شرب و سرریز است.

مطابق برنامه تأمین منابع آب این سد، سالانه ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمکعب برای تأمین آب شرب شهر‌های رستم‌آباد، رودبار، توتکابن، منجیل و لوشان و ۲۸ روستای منطقه، ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب برای آبیاری ۶۷۰ هکتار از اراضی دره خرشک و اسطلخ‌جان و ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار مترمکعب برای تأمین نیاز زیست‌محیطی پایین‌دست اختصاص می‌یابد که مجموع آب تنظیم‌شده این سد به‌طور متوسط ۱۳ میلیون و ۴۰ هزار مترمکعب در سال خواهد بود.

انتقال آب سد دیورش به ۵ شهر و ۲۸ روستا

در ادامه این بازدید، طرح انتقال آب از سد دیورش به ۵ شهر و ۲۸ روستای شهرستان رودبار نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که با هدف تأمین آب شرب پایدار جمعیت شهری و روستایی منطقه و انتقال آب از تأسیسات پمپاژ مجاور سد دیورش به مخازن ذخیره در مسیر و مخزن موجود شهر رستم‌آباد اجرا می‌شود. بر اساس گزارش اجرایی این طرح، تاکنون ۸ هزار و ۲۰۰ متر لوله‌گذاری فولادی با قطر‌های ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیمتر انجام شده و بخش‌هایی از خطوط انتقال و تأسیسات مرتبط نیز به مرحله اجرا رسیده است.

همچنین ساخت مخزن بتنی ۲ هزار مترمکعبی، خطوط انتقال آب از سد دیورش به تصفیه‌خانه و مخازن شهر‌های منطقه و تأسیسات تکمیلی در چارچوب این طرح پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش ارائه شده، پیشرفت فیزیکی این طرح ۷۷.۳۶ درصد اعلام شده و عملیات اجرایی بخش‌های مختلف خطوط انتقال و مخازن با درصد‌های پیشرفت متفاوت در حال انجام است.

مخزن یک‌هزار مترمکعبی سیاه‌تپه لوشان؛ ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی

طرح ساخت مخزن یک‌هزار مترمکعبی سیاه‌تپه لوشان با پیمانکاری شرکت آرمان‌سازان گیل در حال اجرا است و بر اساس گزارش ارائه شده، تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. برای تکمیل این طرح حدود ۴۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که محل تأمین آن از محل اعتبارات استانی و طرح تنش آبی ملی پیش‌بینی شده است.

همچنین بهره‌برداری کامل از این مخزن مستلزم اجرای ۳ کیلومتر خط انتقال رفت و برگشت است که با وجود پیش‌بینی و برخورداری پیمانکار از ظرفیت اجرایی، به دلیل محدودیت اعتبارات تاکنون عملیات اجرایی آن آغاز نشده است. برای اجرای این بخش نیز حدود ۲۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل؛ گامی برای حفاظت از سد منجیل

در بخش دیگری از این بازدید، استاندار گیلان و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل بازدید کردند و گزارش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان درباره روند اجرای طرح‌های فاضلاب شهر‌های تابعه شهرستان رودبار را مورد بررسی قرار دادند. این تصفیه‌خانه در سال‌های گذشته و پس از وقوع زلزله منجیل ساخته و در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفته است، اما با توجه به گذشت سال‌ها از زمان بهره‌برداری، نیازمند ارتقا و اورهال تجهیزات و تأسیسات بوده که در همین راستا پیمانکار اجرای عملیات بهسازی و ارتقای آن انتخاب شده است.

ظرفیت این تصفیه‌خانه یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز است و جمعیتی حدود ۶ تا ۸ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد. اهمیت اجرای این طرح علاوه بر ارتقای خدمات بهداشتی و زیست‌محیطی شهروندان، در جلوگیری از ورود آلودگی‌های فاضلاب به دریاچه سد منجیل و حفاظت از منابع آبی منطقه است. محل تأمین اعتبار این طرح از محل اعتبارات ملی تنش فاضلاب پیش‌بینی شده و بر اساس گزارش ارائه شده، سازمان برنامه و بودجه برای تأمین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تکمیل طرح موافقت کرده است. پیشرفت فیزیکی فعلی این طرح نیز ۵۱ درصد اعلام شده است.

در جریان این بازدیدها، مسائل و موانع اعتباری، روند اجرای طرح‌ها و نیاز‌های مالی طرح‌های زیرساختی حوزه آب و فاضلاب شهرستان رودبار مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح‌ها با هدف تأمین پایدار آب شرب، ارتقای خدمات فاضلاب و صیانت از منابع آبی و محیط زیست منطقه تأکید شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان