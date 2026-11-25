باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مصرف گاز در استان اظهار کرد: در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، ۲۲ اکیپ نظارتی تشکیل شده و تاکنون یک‌هزار و ۹۲ مورد بازدید انجام گرفته است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۴۱ مورد اخطار صادر و گاز ۱۸۷ باغ‌ویلا به دلیل رعایت نکردن ضوابط مصرف قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان همچنین از اعمال محدودیت مصرف برای ۱۱ اداره خبر داد و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که الگوی مصرف گاز را رعایت نکرده‌اند، مشمول محدودیت شده‌اند.

وی با اشاره به دستورالعمل هیئت وزیران برای مدیریت مصرف انرژی در ادارات تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، ادارات تا اول دی‌ماه نباید از سیستم‌های گرمایشی استفاده کنند و پس از این تاریخ نیز باید دمای محیط اداری را روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در پایان بر ضرورت همکاری مشترکان خانگی، تجاری و دستگاه‌های اجرایی برای عبور پایدار از روز‌های سرد سال و تأمین گاز پایدار تأکید کرد.