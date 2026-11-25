باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مرتضی حیدری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به آسیب‌های قاچاق به تولید ملی اظهار داشت: سودجویان با قاچاق کالا به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی استان با تمام توان در حال مقابله با این پدیده هستند.

حیدری خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد منافع سودجویان، امنیت اقتصادی و اشتغال جوانان را به خطر بیندازد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در ادامه با اشاره به خودروهای موسوم به شوتی تصریح کرد: این خودروها با ترددهای پرخطر و غیرقانونی در جاده‌ها، اقدام به جابه‌جایی کالاهای قاچاق و ممنوعه می‌کنند و جان سایر رانندگان و عابران را نیز به خطر می‌اندازند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با شوتی‌ها نه‌تنها در راستای مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌شود، بلکه به دلیل خطرات جانی که این خودروها برای کاربران جاده ایجاد می‌کنند، از اولویت‌های امنیت راه‌ها نیز به شمار می‌رود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان اظهار داشت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف و منهدم شده است.

وی در ادامه با اشاره به کشفیات جدید تصریح کرد: دو هزار دستگاه ماینر دیگر نیز که اخیراً کشف شده‌اند، در آینده نزدیک و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول منهدم خواهند شد.

معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر آسیب به شبکه برق و ایجاد ناترازی انرژی، زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده سودجویان می‌شود و با آن به‌شدت برخورد خواهد شد.