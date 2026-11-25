باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم سردار رادان، سردار ملکی به سمت مشاور فرمانده کل انتظامی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزشمند و سوابق موفق جنابعالی در امور ستادی و اجرایی، شما را به سمت «مشاور فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، پایبندی به موازین شرع مقدس اسلام و بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی، به‌ویژه تجربیات هشت سال دفاع مقدس، وظایف محوله را با رویکرد مدیریت جهادی، عمل انقلابی و با رعایت دقیق دستورالعمل‌های سازمانی به انجام برسانید.

او در پایان حکم، برای سردار ملکی در مسیر پاسداری از امنیت، تأمین آسایش عمومی و جلب رضایت مردم آرزوی توفیق کرد.

منبع: پلیس فارس