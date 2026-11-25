باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام کرد که به شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک مجوز استقرار یک میلیون ماهواره برای راه‌اندازی مراکز داده در فضا را داده است.

مراکز داده مجموعه‌ای از سرورها، تجهیزات ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات هستند که خدمات دیجیتال و سامانه‌های هوش مصنوعی به آنها وابسته‌اند. در واقع، پردازش درخواست کاربران در چنین زیرساخت‌هایی انجام می‌شود.

این مراکز در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده‌اند، زیرا به برق بسیار زیاد و سامانه‌های خنک‌کننده قدرتمند نیاز دارند.

در همین راستا، شماری از نامزد‌های دموکرات در جریان رقابت‌های انتخاباتی با توسعه بی‌رویه مراکز داده در مناطق مسکونی مخالفت کرده بودند؛ زیرا این مراکز برق و آب زیادی مصرف می‌کنند و می‌توانند هزینه خدمات عمومی را افزایش دهند.

پس از مشخص شدن پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «مراکز داده در فضا حالا گزینه جذابی به نظر می‌رسند».

در واقع، اسپیس‌ایکس قصد دارد به‌جای ساخت مراکز داده عظیم روی زمین، تجهیزات پردازشی را در قالب ماهواره‌هایی در مدار زمین مستقر کند. استدلال ماسک این است که در فضا می‌توان از انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کرد و فشار ناشی از مصرف برق را کاهش داد.

با این حال، این ایده مخالفان و منتقدان جدی دارد. کارشناسان می‌گویند استقرار یک میلیون ماهواره می‌تواند ازدحام مداری و خطر برخورد ماهواره‌ها و زباله‌های فضایی را افزایش دهد. همچنین خنک‌کردن تجهیزات در خلأ و تعمیر تجهیزات معیوب در مدار بسیار دشوار است.

منبع: رویترز