باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش در انتظار تعیین زمان دور جدید مذاکرات صلح با روسیه از سوی واشنگتن است.

وی پس از دیدار با مارگوس تساخنا، وزیر خارجه استونی در کی‌یف گفت اوکراین اقدامات زیادی برای مشارکت کامل اروپا در روند مذاکرات انجام داده است.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون منتظریم طرف آمریکایی زمان نشست بعدی را تعیین کند؛ نشستی که باید به‌صورت چهارطرفه برگزار شود.»

این اظهارات پس از مذاکرات ۱۰ و ۱۱ نوامبر مسکو و کی‌یف با میانجیگری آمریکا در ابوظبی مطرح شد. پس از این نشست، جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که دو طرف با حضور نمایندگان اروپا در دور بعدی مذاکرات موافقت کرده‌اند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز هفته گذشته با مشارکت اروپا در بحث‌های مربوط به امنیت این قاره مخالفت نکرد، اما خواستار روشن شدن مواضع کشور‌های اروپایی شد.

با این حال، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت هنوز توافقی درباره نشست نمایندگان اروپا در مسکو یا مشارکت آنها در مذاکرات صلح حاصل نشده است.

زلنسکی همچنین در دیدار با وزیر خارجه استونی درباره حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، کمک‌های انرژی، بازسازی این کشور و تضمین‌های امنیتی آینده گفت‌و‌گو کرد.

منبع: خبرگزاری آناتولی