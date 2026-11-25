باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در آینده کشور گفت: آموزش و پرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور است و آینده جامعه در کلاس‌های درس و با تربیت نیروی انسانی شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر اعضای شورای آموزش و پرورش در جلسات افزود: در موضوعاتی مانند بازماندگی از تحصیل باید وظایف هر دستگاه به‌صورت مشخص تعیین شود و سازمان‌هایی مانند بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، ثبت احوال و سازمان برنامه و بودجه برای حل این مسئله پای کار بیایند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی و نقش آنها در ایجاد اشتغال پایدار، خواستار رفع موانع فعالیت این مدارس و همراهی دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها شد و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم حتی یک استعداد در استان کردستان به دلیل کمبود امکانات و فرصت‌ها نادیده گرفته شود.

ورمقانی: اصلاح قانون بومی‌گزینی مطالبه دیرینه کردستان است

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، اصلاح قانون بومی‌گزینی دانشگاه‌ها را از مطالبات چندین‌ساله مردم استان دانست و گفت: این موضوع از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تاکنون در دوره استانداران مختلف پیگیری شده و مکاتبات لازم برای اصلاح آن انجام گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از مدارس غیردولتی و پیگیری تسهیلات اشتغال‌زایی افزود: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی می‌توانند از طریق معاونت اقتصادی استانداری و اداره‌کل سرمایه‌گذاری پیگیری شوند.

ورمقانی همچنین انسداد مبادی بی‌سوادی و جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را از اولویت‌های استان برشمرد و بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس و توانمندسازی مدیران و معلمان تأکید کرد.

فتحی: عدالت آموزشی در کردستان باید جدی‌تر دنبال شود

محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اقدامات دولت چهاردهم در توسعه فضا‌های آموزشی، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های انسانی و آموزشی کردستان تأکید کرد.

وی خواستار فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی و دانشگاهی برای دانش‌آموزان استان شد و با اشاره به موضوع بومی‌گزینی دانشگاه‌ها، از وزارت آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست سازوکار‌های مربوط به این موضوع را بررسی کنند.

حسینی: توسعه زیرساخت‌های آموزشی با مشارکت دستگاه‌ها دنبال می‌شود

سید فؤاد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در این نشست گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات استان در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی ارائه کرد و از ظرفیت‌های موجود برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس خبر داد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۴۵۶ مدرسه برای اجرای طرح نیروگاه خورشیدی شناسایی و معرفی شده‌اند و بیش از ۹۰ مدرسه نیز به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و به شبکه برق متصل شده‌اند. همچنین توسعه این طرح در مدارس استان و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برای تأمین نیاز‌های آموزشی دنبال می‌شود.

ماموستا رستمی: فقر اقتصادی نباید مانع تحصیل دانش‌آموزان شود

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی و استعداد‌های علمی کشور گفت: با وجود این‌همه نعمت و ظرفیت، نباید هیچ کودک و دانش‌آموزی به دلیل فقر مادی از تحصیل بازبماند.

وی تقویت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و مشارکت نهاد‌های مختلف برای رفع کمبود‌های آموزشی را ضروری دانست و خدمتگزاری، توجه به مطالبات مردم و تعامل با جامعه را از وظایف مهم مسئولان عنوان کرد.

موسوی: میانگین نمرات امتحانات نهایی افزایش یافت

حجت‌الله موسوی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان، از افزایش یک‌ونیم نمره‌ای میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم خبر داد و گفت: شمار قبولی‌های گروه پزشکی از ۲۸۳ نفر به ۳۱۹ نفر و قبولی‌های گروه پیراپزشکی به ۱۷۳ نفر رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری ۲۲ آزمون شبه‌نهایی و فعالیت‌های آموزشی استان افزود: کردستان در تصحیح اوراق امتحانی جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته و در جشنواره نوجوان خوارزمی نیز رتبه دوم مشارکت و ۲۶ رتبه کشوری را کسب کرده است.

موسوی همچنین از برگزاری ۱۲۰ وبینار و ۱۷۹ کارگاه حضوری با مجموع ۹ هزار و ۷۲۱ نفرساعت آموزش خبر داد و اجرای الگوی مدرسه تراز و توانمندسازی مدیران مدارس را از برنامه‌های این حوزه برشمرد.

کسنزانی: ۱۶۹۵ کودک بازمانده از تحصیل در کردستان شناسایی شدند

فرهاد کسنزانی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در استان گفت: یک‌هزار و ۶۹۵ کودک در این گروه شناسایی شده‌اند که ۰.۹۸ درصد جمعیت هدف دوره ابتدایی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۰۷ نفر سابقه حضور در مدرسه و ترک تحصیل دارند و یک‌هزار و ۲۸۸ نفر تاکنون وارد چرخه آموزش نشده‌اند.

کسنزانی تغییر محل سکونت، مهاجرت، مشکلات خانوادگی و اقتصادی، بیماری و ممانعت والدین را از جمله دلایل بازماندگی از تحصیل عنوان کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبار برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه شد.

علی‌پناه: فقر اقتصادی نباید مانع بهره‌مندی کودکان از آموزش شود

یاسر علی‌پناه، رئیس اداره مشارکت‌های آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و علمی استان گفت: نباید فقر اقتصادی مانع تحصیل کودکان و بهره‌مندی آنان از فرصت‌های آموزشی شود.

وی مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز علمی، نهاد‌های مردمی و خیران را برای رفع کمبود‌های مدارس ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حمایت از نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.