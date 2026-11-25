باشگاه خبرنگاران جوان - حجت السلام والمسلمین سید علی تکیه‌ای عصر چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های ستاد مرکزی اعتکاف برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد اصلی اعتکاف امسال بر اساس شعار، اعتکاف راهبرد امام شهید، رسالت امت مبعوث تنظیم شده و تلاش شده است مجموعه برنامه‌های اعتکاف با این شعار و با محوریت اندیشه‌های معنوی حضرت آقا سامان پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه اعتکاف در اندیشه و هدایت‌های رهبر انقلاب افزود: در طول سال‌های گذشته تأکید‌ها و توصیه‌های متعددی درباره اعتکاف مطرح شده و طی چند دهه، این سنت عبادی به صورت مرحله به مرحله توسعه پیدا کرده است که در این مسیر هم افزایش شمار معتکفان و هم ارتقای محتوایی و کیفی برنامه‌ها مورد توجه قرار داشته است.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ادامه داد: اعتکاف امروز از نظر کمی با گذشته قابل مقایسه نیست و در سال ۱۴۰۴ شمار معتکفان از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرد که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان تشکیل می‌دادند.

وی گفت: توجه به جوانان در اعتکاف یک موضوع اساسی است و باید تعریف اعتکاف، آثار و کارکرد‌های آن، احکام و آداب این عبادت و همچنین نتیجه‌ای که معتکف پس از سه روز حضور در مسجد باید به دست آورد، به شکل مناسب برای این قشر تبیین شود.

تکیه‌ای افزود: اعتکاف ظرفیت بالایی برای تحول انسان دارد و برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که فرد با وضعیت معنوی متفاوتی نسبت به زمان ورود از اعتکاف خارج شود و وظیفه متولیان نیز در کنار فراهم کردن آرامش، خدمات رفاهی، نظافت و نظم، فراهم کردن زمینه برای تعمیق عبودیت و بهره‌مندی معنوی بیشتر معتکفان است.

برنامه‌ها برای تعمیق معنویت معتکفان تنظیم شده است

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اعتکاف اظهار کرد: جمعیت گسترده معتکفان نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه است تا زمان آنان در ایام اعتکاف هدر نرود و در عین حال، بیشترین بهره معنوی و معرفتی از این فرصت به دست آید.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور بیان کرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال، بازخوانی اندیشه‌های معنوی قائد شهید درباره اعتکاف است و در این زمینه به بیانیه گام دوم انقلاب نیز توجه شده که در بخش مربوط به عیار معنویت و اخلاق، اعتکاف و صف‌های طولانی جوانانی که برای این عبادت حضور پیدا می‌کنند، مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: در اعتکاف ۱۴۰۵ برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری یادواره امام شهید انقلاب اسلامی در مساجد، اجرای پویش اعتکاف به نیابت از امام شهید و تولید محصولات رسانه‌ای و تبلیغی با این موضوع پیش‌بینی شده است.

تکیه‌ای ادامه داد: تولید کتاب احیاگر اعتکاف، ویژه‌نامه‌های رسانه‌ای، تدوین تاریخ شفاهی اعتکاف با تمرکز بر نقش رهبر شهید در احیای این سنت، تولید مستند، نماهنگ، سرود، موشن‌گرافی و محصولات نمایشی و همچنین برپایی نمایشگاه اندیشه‌های معنوی و اعتکافی امام شهید از دیگر برنامه‌های امسال خواهد بود.

وی گفت: برای روز دوم اعتکاف نیز دستورالعمل برگزاری یادواره امام شهید در سراسر کشور تهیه و به مساجد ابلاغ شده است تا این برنامه با رعایت اقتضائات هر مسجد برگزار شود.

اعتکاف با برنامه‌های اجتماعی و انقلابی پیوند دارد

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با تأکید بر اینکه اعتکاف نباید از فضای عمومی جامعه و مسائل اجتماعی جدا تلقی شود، اظهار کرد: اعتکاف در امتداد حرکت‌های اجتماعی و معنوی جامعه قرار دارد و نباید کسی که در اعتکاف حضور دارد تصور کند از برنامه‌های اجتماعی محروم شده یا فردی که در عرصه اجتماعی حضور دارد، معتکفان را از این میدان جدا بداند.

وی افزود: در شب نخست، پیش از نیت اعتکاف، برنامه‌هایی در فضای بیرونی مساجد اعتکافی پیش‌بینی شده و در طول اعتکاف نیز مراسم‌هایی با محوریت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها برگزار خواهد شد.

تکیه‌ای ادامه داد: در پایان اعتکاف نیز پس از مراسم داخل مسجد و پیش از پراکنده شدن معتکفان، برنامه‌هایی در فضای عمومی برگزار می‌شود تا ارتباط میان معنویت اعتکاف و مسئولیت اجتماعی و انقلابی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: معنویتی که از اعتکاف به دست می‌آید باید به عرصه اجتماعی، خدمت، مسئولیت‌پذیری و میدان عمل منتقل شود و برنامه‌های امسال نیز با همین نگاه طراحی شده است.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور از شناسایی شهدای اعتکافی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های امسال یاد کرد و افزود: از استان‌های مختلف درخواست شده است اطلاعات شهدایی را که در سال‌های گذشته در اعتکاف حضور داشته و پس از آن به شهادت رسیده‌اند، جمع‌آوری کنند.

وی اظهار کرد: شناسایی شهدای اعتکافی همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که همه این شهدا شناسایی شده‌اند، اما تاکنون تعدادی از آنان شناسایی شده‌اند و در سفر‌های استانی، نشان اعتکافی به خانواده این شهدا تقدیم می‌شود.

ارتباط با معتکفان پس از اعتکاف ادامه می‌یابد

تکیه‌ای با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اعتکاف اظهار کرد: یکی از مطالب مهمی که در دیدار سال ۱۴۰۳ مطرح شد، ضرورت حفظ و تثبیت حال معنوی جوانانی بود که سه روز در اعتکاف حضور پیدا می‌کنند و برای تحقق این هدف، سامانه جامع اعتکاف طراحی و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: این سامانه زمینه استمرار ارتباط با معتکفان را فراهم می‌کند و هر استان نیز می‌تواند ظرفیت‌های مربوط به خود را در آن فعال کند تا ارتباط معنوی با معتکفان پس از پایان اعتکاف استمرار داشته باشد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ادامه داد: ثبت‌نام اعتکاف ۱۴۰۵ از ابتدای آذرماه در نقاط مختلف کشور آغاز شده و مراکز بزرگ، کلانشهرها، مساجد بزرگ و شهر‌های کوچک هر یک متناسب با شرایط خود زمان و شیوه ثبت‌نام را اعلام می‌کنند.

وی گفت: به دلیل مردمی بودن اعتکاف، آمار نهایی مساجد و معتکفان تا نزدیک زمان برگزاری مشخص نخواهد شد و پیش‌بینی فعلی برای حضور در بیش از ۱۲هزار مسجد است که احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

تکیه‌ای افزود: سال گذشته حدود ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور درگیر برگزاری اعتکاف بودند و امسال نیز با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود شمار مساجد برگزارکننده افزایش پیدا کند.

مساجد باید زیرساخت لازم برای اعتکاف را فراهم کنند

وی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی مساجد برای میزبانی از معتکفان اظهار کرد: مساجد برگزارکننده اعتکاف باید از نظر گرمایش و سرمایش، سرویس‌های بهداشتی، حمام، نظافت، نظم، امنیت و رعایت شرایط پیرامونی آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ادامه داد: هر مسجدی صرفاً به دلیل برخورداری از فضای عبادی نمی‌تواند بدون فراهم کردن نیاز‌های خاص اعتکاف، میزبان معتکفان باشد و در سفر‌های استانی نیز یکی از محور‌های پیگیری ستاد، توجه به همین زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مردم است.

وی با بیان اینکه اعتکاف ماهیتی کاملاً مردمی دارد، افزود: از سازوکار ثبت‌نام و پذیرش گرفته تا خدمات، محتوا، تأمین هزینه‌ها و برگزاری برنامه‌ها، مردم نقش اصلی را بر عهده دارند و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی صرفاً در جایگاه پشتیبان و تسهیلگر فعالیت می‌کنند.

تکیه‌ای گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و بسیج مستضعفین از جمله مجموعه‌هایی هستند که در کنار مردم برای تسهیل برگزاری اعتکاف و ارتقای کیفیت حضور و دریافت معنوی معتکفان همکاری می‌کنند.

وی بیان کرد: هزینه‌های اعتکاف نیز عمدتاً از سوی خود مردم و معتکفان تأمین می‌شود و در مواردی که خیران وارد میدان می‌شوند، تلاش بر این است که هزینه‌ها میان مردم و خیران تقسیم شود تا فشار مالی بر خانواده‌ها کاهش پیدا کند.

برای هر مسجد یک مبلغ و مربی پیش‌بینی شده است

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور از برنامه‌ریزی برای اعزام حدود ۱۲ هزار مبلغ به مساجد برگزارکننده اعتکاف خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی حوزه‌های علمیه و نهاد‌های تبلیغی تلاش می‌شود برای هر مسجد یک مبلغ متناسب با نیاز آن اعزام شود.

وی افزود: برای اعتکاف بانوان و دختران نیز مبلغان و مربیان خواهر پیش‌بینی شده‌اند و مبلغان پیش از اعزام، علاوه بر دانش حوزوی و علمی، دوره‌های کوتاه مهارت‌افزایی مرتبط با اخلاق، احکام، آداب و برنامه‌های اعتکاف را پشت سر می‌گذارند.

تکیه‌ای ادامه داد: در بخش دانش‌آموزی نیز استفاده از ظرفیت مربیان آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است تا دانش‌آموزان در ایام اعتکاف بدون مربی و مبلغ رها نشوند و برنامه‌ها متناسب با شرایط سنی و روحی آنان اجرا شود.

وی گفت: خادمان انضباطی و رفاهی نیز آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و در حوزه رسانه بیش از پنج هزار خادم رسانه‌ای برای فعالیت در اعتکاف آموزش دیده‌اند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور افزود: آموزش خادمان رسانه‌ای به صورت حضوری و وبیناری دنبال شده و در کنار آن، تجربه‌های موفق اعتکافی نیز در اختیار دست‌اندرکاران قرار گرفته است تا کیفیت اجرای برنامه‌ها در مساجد ارتقا پیدا کند.

شورای راهبری اعتکاف در استان‌ها فعال است

تکیه‌ای با اشاره به تشکیل شورای راهبری اعتکاف در استان‌ها اظهار کرد: امسال پنجمین سال فعالیت این شوراهاست و پس از تهیه سند راهبردی و تأیید امام شهید انقلاب اسلامی، این شورا‌ها در استان‌ها تشکیل شدند.

وی افزود: شورای راهبری اعتکاف در استان‌ها به ریاست نماینده ولی فقیه فعالیت می‌کند و در کنار سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی، اقتضائات هر استان را نیز در برنامه‌ریزی خود لحاظ کرده و سیاست‌ها را در سطح استان عملیاتی می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ادامه داد: امسال تشکیل ستاد‌های اعتکاف شهرستان‌ها نیز با همین رویکرد دنبال شده تا سیاست‌های شورای راهبری استان در سطح شهرستان‌ها نیز اجرایی شود.

وی گفت: سفر‌های استانی ستاد مرکزی نیز با هدف بررسی مسائل، دریافت پیشنهادها، شناسایی چالش‌ها و کمک به رفع موانع برگزاری اعتکاف انجام می‌شود تا مساجد و دست‌اندرکاران بتوانند با آمادگی بیشتری این برنامه را برگزار کنند.

تکیه‌ای افزود: اعتکاف از آغاز تا پایان، مردم‌پایه است و دستگاه‌های مختلف در نقش پشتیبان فعالیت می‌کنند و تلاش اصلی این است که حضور و مدیریت مردم در این سنت عبادی حفظ شود.

اعتکاف ۱۴۰۵ در ده‌ها کشور نیز برگزار می‌شود

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی اعتکاف اظهار کرد: دستورالعمل‌های اعتکاف در بخش بین‌الملل نیز ابلاغ می‌شود و در ده‌ها کشوری که این برنامه برگزار می‌شود، سیاست‌های کلی با توجه به شرایط و روحیات منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور همچنین از رونمایی نهمین جشنواره علمی، ادبی و هنری اعتکاف خبر داد و افزود: هشتمین دوره این جشنواره در مهرماه برگزار شد و نهمین دوره نیز با محور‌های مشخص فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: اندیشه‌های معنوی امام شهید، تثبیت و ماندگاری حالات معنوی فردی و اجتماعی معتکفان، اعتکاف به عنوان سرمایه معنوی امت مبعوث، اعتکاف و پیشرانی وحدت مردم، ایده‌های تبلیغی اعتکاف و نقش بانوان در توسعه و تعالی معنویت، شش محور اصلی نهمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف است.