باشگاه خبرنگاران جوان - از اول اسفند ۱۴۰۴ تا امروز، اعداد اعلام‌شده از سوی ترامپ درباره کشته‌شدگان کودتای دی ماه، بارها تغییر کرده است؛ از ۱۲ هزار و ۴۲ هزار نفر تا ۴۵، ۵۲، ۵۴، ۷۵، ۸۱ و حتی ۱۰۰ هزار نفر. ترامپ تاکنون ۹ روایت متفاوت و متناقض درباره این آمار مطرح کرده، در حالی که دولت ایران آمار شهدا و کشته‌شدگان را در مدت کوتاهی اعلام کرده است.

این عددسازی‌ها از شبکه‌های ضدایرانی آغاز شد و حتی صدای برخی مخالفان جمهوری اسلامی را هم درآورد؛ کسانی که نسبت به استفاده از آمارهای بی‌سند برای جلب توجه دولت‌های خارجی و توجیه حمله به ایران هشدار دادند. تبدیل جان انسان‌ها به اعداد متغیر، ابزاری برای جهت‌دهی به افکار عمومی و زمینه‌سازی سیاسی برای مداخله خارجی است؛ در حالی که برای این ارقام هیچ سندی ارائه نشده است.