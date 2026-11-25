باشگاه خبرنگاران جوان - ژیمناستهای ایران در رقابتهای جام ورونین با کسب ۹ مدال در بخشهای مختلف ردههای سنی بزرگسالان و جوانان به کار خود پایان دادند.
در رده سنی بزرگسالان، امیرمحمد رحمانی در پرش خرک به مدال نقره رسید و امیرعباس مجاهد در فینال بارفیکس سوم شد و مدال برنز گرفت.
در رده سنی جوانان نیز ارشیا پورغلام در فینال بارفیکس به مدال برنز رسید و در پارالل با کسب رتبه نخست، مدال طلا را به دست آورد.
همچنین راهین حسینپناهی در فینال پارالل به مدال نقره رسید و در خرک حلقه نیز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره دیگری کسب کرد.
در بخش بانوان بزرگسالان، هنگامه هادیانی که به فینال پرش خرک راه یافته بود، با عملکرد قابل توجه در مرحله نهایی به مقام سوم رسید و مدال برنز گرفت.
روز گذشته نیز هومن جعفری و ارشیا پورغلام در بخش قهرمان قهرمانان ردههای بزرگسالان و جوانان به ترتیب به مدال برنز دست یافته بودند.
بدین ترتیب نمایندگان ایران در جام ورونین با کسب یک مدال طلا، سه مدال نقره و پنج مدال برنز و مجموع ۹ مدال به کار خود در این رقابتها پایان دادند.