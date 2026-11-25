باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در همایش حمایت از علمای بحرین و کویت که صبح چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این همایش اظهار داشت: فلسفه این نشست، ابراز همدردی، همراهی و اعلام ارادت حوزه علمیه قم نسبت به روحانیت مجاهدی است که اکنون در صف مقدم مبارزه با فساد، ظلم و تباهی و مقابله با جریان استکبار، در زندان‌های بحرین و کویت به سر می‌برند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه روحانیت شیعه در طول تاریخ همواره پناهگاه مستضعفان و مظلومان بوده است، افزود: روحانیت در کنار مسئولیت‌های علمی، اخلاقی، معرفتی و هدایتی، همواره رسالت اجتماعی خود را نیز در حمایت از مردم مظلوم و دفاع از حقوق آنان دنبال کرده و این جایگاه، یکی از افتخارات بزرگ روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده است.

استاد واعظی با استناد به وصیت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) خطاب به فرزندانشان، «کونا لِلظّالِمِ خَصماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً» را یادآور شد و تصریح کرد: ایستادگی در کنار مظلومان و مقابله با ظالمان، در حقیقت لبیک گفتن به وصیت مولای متقیان است. امروز نیز آنچه در برابر روحانیت اصیل در بحرین و کویت قرار گرفته، دولت‌های وابسته و مرتجع و جریان استکبار جهانی است و همین مسئله، نشان‌دهنده حقانیت مسیر و فعالیت روحانیون مجاهد در این دو کشور است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه روحانیت همچنان در صف مقدم هدایت، مبارزه و مقاومت در برابر کفر و طاغوت قرار دارد، خاطرنشان کرد: این جایگاه نشان می‌دهد که روحانیت اصیل، در شرایط دشوار نیز از رسالت تاریخی خود در دفاع از حق و حمایت از مظلومان دست نکشیده است.

وی در ادامه با اشاره به وعده الهی مبنی بر یاری مؤمنان گفت: اعتقاد و ایمان به وعده حق خداوند، یعنی آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، باید همواره چراغ راه مجاهدان و مبارزان باشد؛ چراکه خداوند وعده داده است کسانی را که در مسیر یاری دین و حق گام برمی‌دارند، یاری کند و قدم‌هایشان را استوار سازد.

حجت‌الاسلام واعظی برای تبیین این حقیقت، به فراز‌هایی از زندگی امام شهید اشاره کرد و اظهار داشت: آیا زمانی که ایشان در زندان‌ها و تبعید‌های متعدد به سر می‌بردند و خود را برای تحمل سختی‌ها و حتی شهادت آماده کرده بودند، تصور می‌کردند روزی به جایگاهی برسند که با مجاهدت و ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ نظامی جهان، به افتخاری برای شیعه و تاریخ اسلام تبدیل شوند؟

وی ادامه داد: خداوند به مجاهدی که برای رضای او قیام کرد و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آماده جانفشانی بود، چنان رفعت و عزتی بخشید که توانست طی ۳۷ سال، در تثبیت و تقویت نظام اسلامی نقش‌آفرینی کند و به ایران و ایرانی، تشیع و جهان اسلام عظمت ببخشد. این نمونه نشان می‌دهد که سرانجام مجاهدت در راه خدا، فراتر از محاسبات ظاهری و دنیوی است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به دوران غربت و تبعید امام خمینی (ره) و ماجرای ممانعت کویت از ورود ایشان به این کشور، گفت: تصویری که از امام راحل (ره) در حال وضو گرفتن در مرز کویت ثبت شده، گویای غربت و دشواری‌هایی است که ایشان در مسیر مبارزه تحمل کردند؛ اما چه کسی تصور می‌کرد خداوند همان شخصیت غریب را به جایگاهی برساند که یک مرجع تقلید و عالم دینی بتواند برای نخستین‌بار در تاریخ تشیع، نظامی را بنیان‌گذاری کند که در برابر کفر و استکبار جهانی بایستد و عزت و عظمت را به اسلام و مسلمانان بازگرداند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با تأکید بر اینکه نباید تحولات و سرنوشت مبارزات را صرفاً بر اساس محاسبات مادی ارزیابی کرد، خاطرنشان کرد: اگرچه در محاسبات دنیوی ممکن است همه شرایط به سود جبهه استکبار به نظر برسد، اما خداوند بر همه امور احاطه دارد و تدبیر و مقدرات عالم به دست اوست. آنچه اهمیت دارد، باور حقیقی به وعده الهی و ایستادگی در مسیر حق است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه حق و آزادی علمای دربند بحرین و کویت، گفت: امیدواریم خداوند متعال به‌زودی فتح و نصرت خود را شامل جبهه حق کند و به برکت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، خاندان پاک ایشان و حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها)، آزادی این عزیزان را رقم بزند و با خذلان کفر جهانی و پیروزی امت اسلامی، کام مسلمانان را شیرین سازد.

سلب تابعیت ۶۹ عالم شیعه بحرین به همراه اعضای خانواده آنان

آیت‌الله شیخ عبدالله الدقاق، از علمای بحرین، در این همایش با اشاره به اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه علمای بحرین اظهار کرد: مردم بحرین مردمی شریف، غیرتمند و مقاوم هستند، اما رژیم آل‌خلیفه با صدور احکام قضایی و انجام اقدامات امنیتی، برخورد‌های گسترده‌ای را علیه اسلام و جامعه شیعه این کشور در پیش گرفته است.

وی با اشاره به سلب تابعیت ۶۹ عالم شیعه بحرین افزود: این اقدام تنها به شخص علما محدود نمانده، بلکه اعضای خانواده آنان، از جمله پدران، فرزندان و نوادگانشان را نیز دربر گرفته است. از جمله این افراد، آیت‌الله ابراهیم انصاری، از علمای شناخته‌شده بحرین است که خانواده وی نیز با سلب تابعیت و اخراج از کشور مواجه شده‌اند و اکنون اعضای خانواده‌اش در کشور‌های مختلف از جمله ایرلند، ایران و بحرین پراکنده هستند.

آیت‌الله الدقاق با اشاره به بازداشت ۴۱ نفر از علمای بحرین تصریح کرد: پنج نفر از بازداشت‌شدگان از علمای دارای درس خارج هستند و برخی از علما و شخصیت‌های دینی که از مراجع بزرگ تقلید و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام نمایندگی می‌کنند، نیز ناچار به ترک بحرین شده‌اند. همچنین علیه ۱۱ نفر از علمایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند، اتهاماتی مطرح شده که از جمله شناخته‌شده‌ترین آنان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم است.

وی با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پرونده علمای بحرین گفت: در زمان اعلام احکام، قاضی تنها حدود دو دقیقه صحبت کرد و پس از قرائت نام پنج نفر، برای آنان حکم ۱۵ سال حبس اعلام کرد و سایر متهمان را به حبس ابد محکوم کرد؛ این در حالی بود که قاضی با اضطراب و لرزش سخن می‌گفت، اما علمای حاضر با استواری و شجاعت در برابر این احکام ایستادگی کردند.

این عالم بحرینی در ادامه، محدودسازی فعالیت‌های مذهبی و استقلال اوقاف شیعه را از دیگر اقدامات رژیم آل‌خلیفه دانست و اظهار داشت: اوقاف شیعه که پیش‌تر نهادی مستقل و جدا از اوقاف اهل سنت بود، با اوقاف اهل سنت ادغام و زیر نظر وزارت مربوطه قرار گرفت. این در حالی است که اوقاف شیعه و اهل سنت صد‌ها سال به‌صورت مستقل فعالیت داشته‌اند.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر مراسم مذهبی خاطرنشان کرد: دامنه این اقدامات به ممنوعیت عزاداری در حسینیه‌ها و حتی منازل مردم رسیده است؛ به‌گونه‌ای که اخیراً تعدادی از مسئولان حسینیه‌ها به دلیل برگزاری مراسم عزاداری و بزرگداشت شهادت و وفات حضرت‌ام‌البنین (س) بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

آیت‌الله الدقاق با اشاره به تحولات پس از جنگ ۴۰ روزه گفت: پس از این تحولات، یکی از علمای بحرین در نجف با من دیدار کرد و گفت پیش‌تر شنیده بودیم که جمهوری اسلامی ایران مواضعی را در برابر بحرین هدف قرار داده است، اما نمی‌دانستیم این اقدامات چه تأثیری داشته است؛ با این حال، پس از برخورد‌های اخیر رژیم آل‌خلیفه با علما و صدور احکام سنگین علیه آنان، متوجه شدیم که این ضربات تأثیر قابل توجهی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با زیر سؤال بردن مبنای اتهامات مطرح‌شده علیه علمای بحرین، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی بحرین، آزادی عقیده و رأی تضمین شده است؛ بنابراین مشخص نیست حکومت بر چه اساسی علما را به کشور یا مجموعه‌ای خاص منتسب می‌کند و بر مبنای چنین انتساب‌هایی علیه آنان پرونده قضایی تشکیل می‌دهد.

این عالم بحرینی با اشاره به شباهت گسترده اتهامات مطرح‌شده علیه علما افزود: حدود ۸۵ درصد از مفاد اتهام‌نامه‌های صادرشده علیه این افراد مشابه یکدیگر است و این مسئله نشان می‌دهد که اتهامات به‌صورت هماهنگ و از سوی یک جریان مشخص تنظیم شده‌اند. همچنین در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، مأموران امنیتی که به‌عنوان شاهد حضور یافته‌اند، در پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده و به مطالب درج‌شده در بازجویی‌ها ارجاع داده‌اند.

آیت‌الله الدقاق ادامه داد: در این پرونده‌ها حدود ۱۶ هزار برگ اسناد و اتهامات مطرح شده که بخش قابل توجهی از آن به مسائل مالی مربوط بوده است، اما برای بررسی این حجم از پرونده‌ها تنها حدود ۹۰ دقیقه زمان اختصاص داده‌اند. افزون بر این، ۵۵ نفر از علما اعلام کرده‌اند که وکلای آنان با وجود داشتن وکیل، در روند رسیدگی به پرونده‌ها احضار نشده‌اند و امکان دفاع مؤثر از موکلان خود را نداشته‌اند.

وی تأکید کرد: مجموع این موارد نشان می‌دهد که روند بررسی پرونده‌ها و صدور احکام قضایی علیه علمای بحرین با بی‌عدالتی همراه بوده و این اقدامات می‌تواند پیامد‌های جدی اجتماعی و سیاسی برای حکومت بحرین به دنبال داشته باشد و زمینه فروپاشی نظام اجتماعی این کشور را فراهم کند.

این عالم بحرینی در پایان، خطاب به علمای بحرین گفت:‌ای علمای بحرین! شما جواهر و سرمایه‌های ارزشمند بحرین و مردم آن هستید و خداوند اراده کرده است درخشندگی و جایگاه شما را به مردم بحرین، منطقه و جهان نشان دهد و قدر و منزلتتان را پیش از آخرت، در همین دنیا برای جهانیان آشکار سازد.

وی همچنین با مطالبه توقف احکام صادرشده علیه علمای بحرین، از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه عرب و نهاد‌های حقوق بشری خواست در برابر این احکام و برخورد‌های ظالمانه موضع‌گیری کنند و برای آزادی علمای بازداشت‌شده و تمامی زندانیان سیاسی در بند رژیم آل‌خلیفه تلاش کنند.

در ادامه این همایش، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، بر ضرورت مقابله با سیاست دشمنان در ایجاد اختلاف میان کشور‌های اسلامی و قرار دادن ملت‌های مسلمان در برابر یکدیگر تأکید شد.

در این بخش از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی آمده است: «دشمنان تلاش دارند تا دشمن اصلی را که استکبار و وابستگان آنها و صهیونیست‌ها هستند در حاشیه نگه دارند و کشور‌های اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار بدهند؛ بنابراین باید با این سیاست که همان جاهلیت مدرن است مقابله کرد.»

همچنین در این بیانات بر دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان تأکید شده و آمده است: «ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد. شاید بتوان بیداری اسلامی را برای دوره‌ای موقت سرکوب کرد، اما بیداری و بصیرت سرکوب‌شدنی نیست و امروز ملت ایران و بیشتر ملت‌های منطقه آگاه و هوشیار هستند.»

حمایت از علمای بحرین و کویت با جدیدت دنبال شود

آیت‌الله شیخ حسین عبدالله المعتوق، از علمای کویت، در این همایش به تشریح پیشینه تاریخی حضور و نقش‌آفرینی علمای شیعه در شکل‌گیری کویت معاصر پرداخت و اظهار داشت: علمای شیعه و مراجع تقلید، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نقش مؤثری در تأسیس، استحکام و شکل‌گیری ساختار اجتماعی کویت داشته‌اند.

وی با اشاره به برخی شخصیت‌های برجسته شیعه در تاریخ کویت، از جمله شیخ موسی المزیدی و فرزندش محمد المزیدی، آیت‌الله سید محمدمهدی قزوینی و سید جواد قزوینی، خاطرنشان کرد: این عالمان در مراحل مختلف تاریخی، نقش مهمی در تثبیت جامعه کویت ایفا کردند و حتی در مقاطع حساس، در برابر تهدید‌ها و هجمه‌های خارجی از این کشور حمایت کردند.

آیت‌الله معتوق با اشاره به جایگاه اخلاقی و اجتماعی علمای شیعه در تعامل با حاکمان کویت، به روایتی درباره نسبت عالمان دینی و صاحبان قدرت اشاره کرد و گفت: علمای شیعه همواره تلاش داشتند استقلال و شأن علمی خود را حفظ کنند و در عین حال، با نصیحت و راهنمایی حاکمان، در مسیر اصلاح امور جامعه گام بردارند. توصیه‌های آنان نیز از سوی حاکمان کویت با استقبال مواجه می‌شد.

وی همچنین با یادآوری حضور شخصیت‌هایی همچون شهید آیت‌الله سید عبدالله دستغیب، شهید آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی، شهید مرتضی مطهری، آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در فضای علمی و اجتماعی کویت، تصریح کرد: این شخصیت‌ها در تربیت دینی و شکل‌گیری هویت اجتماعی جامعه کویت نقش‌آفرین بودند. شهید آیت‌الله سعیدی نیز از حلقه‌های ارتباطی جامعه شیعه با اندیشه و تفکر امام خمینی (ره) به شمار می‌رفت.

این عالم کویتی با تأکید بر سابقه طولانی همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و اهل سنت در این کشور گفت: در طول تاریخ، میان شیعیان و اهل سنت کویت اختلافی وجود نداشت و روابط دو جامعه بر پایه برادری و احترام متقابل استوار بود؛ به‌گونه‌ای که آنان در مجالس مذهبی یکدیگر حضور پیدا می‌کردند. به گفته وی، گسترش اختلافات و جریان‌های افراطی پس از آغاز جنگ ایران و عراق شدت گرفت، در حالی که علمای شیعه همواره در حمایت از مسئله فلسطین ثابت‌قدم بوده‌اند و بر اصول و ارزش‌های اعتقادی خود پایبند مانده‌اند.

آیت‌الله معتوق در ادامه با انتقاد از محدودیت‌های اخیر علیه جامعه شیعیان کویت اظهار داشت: در سال‌های اخیر، محدودیت‌هایی در برگزاری شعائر حسینی اعمال شده و برگزاری مراسم دهه نخست محرم و حتی مجالس زنانه نیز با ممنوعیت مواجه شده است. همچنین محدودیت‌هایی درباره دریافت وجوهات شرعی و خمس برای علما و نمایندگان مراجع اعمال شده است.

وی با اشاره به فشار‌های قضایی و مالی علیه برخی مراجع و علمای شیعه افزود: جریمه‌های سنگینی، از جمله جریمه ۶۰ میلیون دلاری، علیه برخی شخصیت‌ها و مجموعه‌های مرتبط با مراجع تقلید اعمال شده است؛ موضوعی که به گفته وی، در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده برای فعالیت‌های دینی و مذهبی جامعه شیعه قابل ارزیابی است.

این عالم کویتی با بیان اینکه محدودیت‌های کنونی فراتر از مسائل مذهبی رفته و حقوق قانونی شهروندان شیعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است، تأکید کرد: قانون اساسی کویت آزادی مذهبی و حقوق پیروان ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته، اما اکنون شیعیان حتی از بخشی از حقوق قانونی و مذهبی خود نیز محروم شده‌اند.

آیت‌الله معتوق در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت علمای زندانی در کویت اشاره کرد و با تمجید از روحیه معنوی و مقاومت آنان گفت: این علما با وجود شرایط دشوار زندان، از روحیه بالایی برخوردارند و برنامه‌های عبادی خود، از جمله نماز شب و ختم گروهی قرآن کریم را ترک نکرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت یکی از زندانیان که حدود ۸۰ سال سن دارد، اظهار داشت: این مؤمن با وجود برخورداری از شرایط مالی مناسب و موقعیت اجتماعی، اکنون در زندان به سر می‌برد، اما در پیام‌هایی که از او دریافت شده، با روحیه‌ای مثال‌زدنی از شرایط خود سخن گفته و زندان را برای خویش به منزله حضور در بهشت توصیف کرده است.

آیت‌الله معتوق در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و حاضران در نشست، حمایت از علمای بحرین و کویت را مسئولیتی پایدار در جهان اسلام دانست و خاطرنشان کرد: پشتیبانی از این جریان و حمایت از علمای این کشور‌ها نباید اقدامی مقطعی باشد، بلکه مسئولیتی مستمر است که باید با جدیت دنبال و از آن پاسداری شود.

وی همچنین از ریاست و مجموعه همکاران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین این دفتر، به‌دلیل اهتمام به برگزاری این نشست قدردانی کرد.