باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پس از آنکه دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس توصیه کرد دادستان‌ها اتهامات مربوط به جدی‌ترین پرونده از سه پرونده فساد او را کنار بگذارند، خواستار پایان فوری محاکمه خود شد.

نتانیاهو در سخنانی در کنست گفت: «امروز این محاکمه فروپاشید» و مدعی شد که محاکمه چندساله‌اش به ایجاد شکاف، بی‌ثباتی سیاسی و برگزاری انتخابات مکرر منجر شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قضات دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس روز چهارشنبه مدعی شدند احتمال محکومیت نتانیاهو در مهم‌ترین پرونده فساد او، موسوم به پرونده ۴۰۰۰، پایین است و خواستار بررسی کنار گذاشتن اتهام رشوه در این پرونده شدند.

قضات دادگاه معتقدند دادستانی نتوانسته شواهد کافی برای اثبات اتهامات اصلی ارائه کند. البته این تصمیم هنوز به معنای مختومه شدن پرونده نیست.

پرونده ۴۰۰۰ مهم‌ترین و جدی‌ترین پرونده فساد علیه بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شود و ماجرای آن به زمانی برمی‌گردد که نتانیاهو علاوه بر نخست‌وزیری، مسئولیت وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی را نیز بر عهده داشت.

دادستانی می‌گوید که نتانیاهو در ازای دریافت پوشش خبری مطلوب از وب‌سایت خبری «والا»، متعلق به شائول الوویچ، مالک وقت شرکت مخابراتی «بزک»، تصمیم‌های مقرراتی به نفع این شرکت اتخاذ کرده است.

شایان ذکر است که نتانیاهو علاوه بر پرونده ۴۰۰۰، در دو پرونده فساد دیگر نیز محاکمه می‌شود. پرونده ۲۰۰۰ به مذاکرات او با ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت درباره دریافت پوشش رسانه‌ای مطلوب مربوط است. پرونده ۱۰۰۰ نیز به دریافت رشوه از دو بازرگان ثروتمند در ازای ارائه امتیاز‌ها و کمک‌هایی به آنها اختصاص دارد.

منبع: بریکینگ نیوز