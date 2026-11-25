باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه در واکنش به ادعای سناتور جان کورنین در شبکه ایکس نوشت:

«نادانی گفت: در حدیث است که یعقوب را شغال بر سر مناره خورد. یکی برخاست و فریاد زد:‌ای نادان! در حدیث نبود و در قرآن بود؛ یعقوب نبود و یوسف بود؛ بالای مناره نبود و ته چاه بود؛ شغال نبود و گرگ بود؛ و تازه اصل خبر دروغ است!

این سناتور آمریکایی هم اگر خودش را محدود به متون و القائات ایپک درباره ایران نمی‌کرد، احتمالا از همان اول می‌فهمید اظهارنظر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۱۸ نوامبر، درباره توسعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در یونگ‌بیون بوده و این تاسیسات هم در کره شمالی است، نه ایران!»