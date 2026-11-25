باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در دیدار با سفیر هند، گفت: مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در تولید کیوی، مرکبات و آبزیان، آماده توسعه همکاری‌های پایدار با هندوستان است و این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم استان در بازار‌های بین‌المللی شود.

او با اشاره به اهداف این همکاری، افزود: تبادل علمی و فنی میان دو طرف، ارتقای کیفیت محصولات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از محور‌های اصلی این نشست بود و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری توافقات تشکیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: توسعه صادرات کیوی، مرکبات و آبزیان، تقویت اقتصاد مقاومتی، احیای روستا زیستی و ایجاد مشاغل روستایی از مهم‌ترین دستاورد‌های این همکاری است و می‌تواند نقش مؤثری در رونق معیشت کشاورزان و آبزی‌پروران استان ایفا کند.