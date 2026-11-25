باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر و آغاز بارش باران، وزش باد شدید و کاهش دما از چهارشنبه‌شب خبر داد و گفت: این سامانه بارشی تا روزهای پایانی هفته به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از روز شنبه با حاکمیت جو آرام، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت فراهم خواهد شد.

ضیائیان اظهار کرد: از امشب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، به‌تدریج افزایش ابر، بارش باران، وزش باد و کاهش دما در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

وی افزود: در همین مدت، در شمال‌غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش سرعت وزش باد، در برخی مناطق وقوع گردوخاک و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین چهارشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور وزش باد بسیار شدید خواهد بود و دریای خزر نیز طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: روز پنجشنبه در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با بیان اینکه وزش باد و کاهش نسبی دما در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال‌شرق کشور طی این روز ادامه خواهد داشت، گفت: روز جمعه در مناطق شرق و جنوب‌شرق کشور افزایش سرعت وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

وی درباره وضعیت جوی روز شنبه نیز بیان کرد: در این روز در اغلب مناطق کشور جو آرام و پایدار حاکم خواهد بود و به‌دلیل سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور فراهم می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: با این حال، در اواخر وقت شنبه در شرق اردبیل و گیلان افزایش ابر و بارش پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در ادامه از ورود سامانه بارشی جدید به غرب کشور در روز یکشنبه خبر داد و گفت: در این روز، ضمن ادامه شرایط سکون جو در بخش‌هایی از کشور، با ورود سامانه بارشی جدید به غرب، در استان‌های اردبیل و گیلان و همچنین مناطقی از شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.