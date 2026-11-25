باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای، اتهامات مطرح‌شده علیه این جنبش در پرونده‌ای در اردن را رد و محکوم کرد و هرگونه ارتباط با این پرونده و فعالیت‌های ادعایی را انکار کرد.

در بیانیه روابط رسانه‌ای حزب‌الله آمده است که ادعا‌های مربوط به مأموریت‌دهی، تأمین مالی، برقراری ارتباطات و طراحی اقدامات امنیتی در خاک اردن، «باطل و بی‌اساس» است.

حزب‌الله از مقام‌های اردنی خواست مراقب کارزار‌های سازمان‌یافته‌ای باشند که با هدف تخریب وجهه آن و معرفی حزب‌الله به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور‌های عربی دنبال می‌شوند.

این جنبش همچنین تأکید کرد که چنین کارزار‌هایی نمی‌تواند مواضع آن در حمایت از فلسطین و مردم غزه را تغییر دهد.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که دادگاه تمییز اردن، حکم محکومیت یاسر مرجی، تبعه لبنانی-فرانسوی را تأیید کرد. بر اساس حکم دادگاه، وی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم، به شش سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده است.

در پرونده مطرح‌شده، ادعا شده بود که حزب‌الله از یک پروژه سرمایه‌گذاری در شهر عقبه در جنوب اردن به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده و حدود ۴۳۰ هزار دلار برای این طرح تأمین مالی کرده است.

منبع: المیادین