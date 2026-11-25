باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ تیم فوتبال گل گهر میهمان الجزیره امارات بود که در نهایت با یک گل بازی را واگذار کرد.
در دقیقه ۳۲ میلسون وینگر الجزیره مرتکب خطا شده بود و در کمال تعجب این گلر الجزیره بود که با کارت زرد جریمه شد. موضوعی که با اعتراض کادرفنی ۲ تیم همراه شد و در نهایت حانی هاتب داور سوری داور این بازی به علت نداشتن شرایط طبیعی، جایش را به داور چهارم داد!
در دقیقه ۴۰ و در حالی که توپ بازیکنان میزبان لو رفته بود، یک اشتباه در بازیسازی سیرجانیها باعث شد تا مالکیت به الجزیره برگردد. مالکوم با اشتباه زندهروح صاحب توپ شد و خیلی زود اولیویرا را مالک توپ کرد. این بازیکن متوجه حرکت تالیسکا شد و با پاسی فوقالعاده این بازیکن را در موقعیت گلزنی قرار داد و ستاره باتجربه برزیلی با شوتی بیرونپا گلی تماشایی را به ثمر رساند.