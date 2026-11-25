باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ تیم فوتبال گل گهر میهمان الجزیره امارات بود که در نهایت با یک گل بازی را واگذار کرد.

در دقیقه ۳۲ میلسون وینگر الجزیره مرتکب خطا شده بود و در کمال تعجب این گلر الجزیره بود که با کارت زرد جریمه شد. موضوعی که با اعتراض کادرفنی ۲ تیم همراه شد و در نهایت حانی هاتب داور سوری داور این بازی به علت نداشتن شرایط طبیعی، جایش را به داور چهارم داد!

در دقیقه ۴۰ و در حالی که توپ بازیکنان میزبان لو رفته بود، یک اشتباه در بازی‌سازی سیرجانی‌ها باعث شد تا مالکیت به الجزیره برگردد. مالکوم با اشتباه زنده‌روح صاحب توپ شد و خیلی زود اولیویرا را مالک توپ کرد. این بازیکن متوجه حرکت تالیسکا شد و با پاسی فوق‌‎العاده این بازیکن را در موقعیت گلزنی قرار داد و ستاره باتجربه برزیلی با شوتی بیرون‌پا گلی تماشایی را به ثمر رساند.

با این شکست گل گهر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا حذف شد تا در اولین تجربه آسیایی شاگردان مهدی رحمتی ناکام باشند.