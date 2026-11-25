باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مریم اردبیلی، مسئول مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در مراسم رونمایی از منشور زن در اندیشه اسلام ناب محمدی (ص) با اشاره به میراث بزرگ امام شهید در عرصه زنان و تبیین الگوی سوم زن اظهار داشت: مسیر حرکت انقلاب اسلامی با بیانات بنیان‌گذار کبیر انقلاب آغاز شد و ادامه یافت. در این روز‌ها نمونه‌هایی، چون مرحوم سرکار خانم دباغ را بررسی می‌کنیم که پرورش‌یافته مکتب امام بزرگوار بودند و نمونه نقش‌آفرینی چندبعدی زنانه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند. هنوز آن افقی که ۵۰ سال پیش برای ما گشوده شد و راهش نشان داده شد، در برخی عرصه‌ها محقق نشده و دلخوش شکل‌گیری نمونه‌های معدود هستیم.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) تصریح کرد: اگر نگاه الگوی سوم به‌درستی توصیف شده تبدیل به جریان عمومی شود، تمدن غرب به همین واسطه شکست خواهد خورد. این عرصه مقابله تمدنی بسیار مهمی است؛ گاهی تصور می‌کنیم در عرصه‌های نظامی، تکنولوژی و اقتصادی چه اتفاقات باید بیفتد تا تمدن غرب زمین بخورد، اما یکی از جا‌هایی که می‌تواند تمدن غرب را زمین بزند، به فرمایش امام شهید، همین تحقق و تبدیل الگوی سوم زن به جریان عمومی است.

اردبیلی ادامه داد: امام شهید در ادامه، این الگو را پله‌پله کمال دادند و به مرور پیرایه‌های آغشتگی با نگاه‌های شرقی و غربی را از آن زدودند. در سال‌های آخر قبل از شهادتشان بسیار متمرکز بر جزئیات شبهات، سوءتفاهم‌ها و ابهامات بودند و تعاریف مشخص را با مثال و مصداق تبیین کردند. به نظرم میراث امام شهید یعنی الگوی سوم، تلاش زیادی برای زدودن این پیرایه‌ها از آن صورت گرفت.

مسئول مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اینکه امروز بیش از همیشه شاهد بعثت دختران و زنان تربیت‌شده در دوره زعامت رهبری در خیابان و محله هستیم، ابراز امیدواری کرد که گام بعدی و عمومی‌سازی این جریان اتفاق بیفتد.

وی در تبیین نگاه رهبری افزود: اشتراکات در وجوه انسانی آن‌قدر پررنگ است که در بیانیه گام دوم انقلاب، نگاه جنسیتی جداگانه در اصول کلی نداریم و همه آنچه باید زنان نیز در تحقق و دسترسی به آن حضور و ظهور داشته باشند، با وجود این اشتراکات در حوزه‌های مختلف دیده شده است. در سنت زوجیت که ایشان تأکید کردند و از اصول منشور نیز برشمردند، زمینه بروز در خانواده، تقسیم نقش‌ها و زمینه بروز وضعیت‌های مردانه و زنانه به‌ویژه در نقش‌آفرینی‌های خانوادگی و تعلیم در میدان مورد توجه قرار گرفته است.

اردبیلی الگوی سوم را ترکیب قله‌ای هم‌افزا از عاملیت حداکثری و زنانگی اصیل دانست و گفت: این رویکرد حد وسط بین الگوی اول و دوم نیست. سوءتفاهم جدی در ادراک الگوی سوم این بود که تصور می‌شد ترکیبی بین نگاه سنتی و مدرن است؛ در حالی که هر دو نگاه شرقی و غربی در این مبنا که تضاد و تناقض بین زنانگی و کنشگری وجود دارد، مشترک‌اند. نقطه اشتراک جالب بین دو نگاهی که ظاهراً ۱۸۰ درجه فاصله دارند و مصادیق عینی‌شان متفاوت است، ریشه در همین تضاد دارد.

وی افزود: نگاه متحجرانه و سنتی معتقد است عاملیت، زنانگی را کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد و طرح‌واره معیوبی را به دین بار می‌کند؛ به این معنا که زنانگی توأم با ضعف، انفعال و ترس است و هر میزان قدرت و فاعلیت، زنانگی را از بین می‌برد. نگاه غربی نیز مشکل زنان را در طول تاریخ، زنان بودنشان می‌داند و تنها راه خروج از استضعاف را کمرنگ کردن زنانگی و حذف آن می‌بیند. اما در نگاه توحیدی، خدایی که انسان را فاعل مختار آفریده و به او عاملیت داده، سنت زوجیت را بر این آدم حاکم کرده و هر نوع تناقضی بین زنانگی و عاملیت، رگه‌هایی از شرک همراه دارد و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد.

اردبیلی تصریح کرد: نگاه الگوی سوم مبانی خود را از نگاه توحیدی گرفته و با نگاه اول و دوم کاملاً جهان معنایی متفاوتی دارد. تجربه‌هایی که با عنوان زن تراز نظام اسلامی پشت سر گذاشتیم، اقناع‌کننده برای عمده جامعه زنان نبوده است. نمونه‌های عینی حضور زنان مرسوم و کلیشه‌ای، زنی بوده که می‌خواسته نقش اجتماعی هم داشته باشد و از مادری و همسری و نقش‌های خانوادگی به متوسطی بسنده می‌کرده و از نقش‌های اجتماعی نیز در چارچوب مرسوم به متوسطی اکتفا می‌کرده است؛ زنانی که به جای فتح قله، در میانه‌های زندگی اسیر شدند و دست و پا بین دو جهان می‌زدند.

وی خاطرنشان کرد: تفاوتی که رهبری می‌خواستند به ما برسانند، نشان دادن آن قله متفاوت بود؛ قله‌ای نه فقط برای زنان امروز ایران اسلامی، بلکه برای همه دنیا که دوگانه عاملیت و زنانگی را رفع می‌کند و از این بن‌بست می‌رهاند. وقتی زنانگی از این بن‌بست نجات پیدا کند، مردانگی هم خانواده بشری را حل می‌کند.

در این نگاه هرچه عبودیت زن اوج می‌گیرد، عاملیت او برکت بیشتری پیدا می‌کند و هم‌افزا می‌شود؛ عاملیت در اثرگذاری زنانه او می‌افزاید و این مزیت زنانه به مدل عاملیت او چیز‌هایی می‌افزاید که عرصه‌هایی را می‌تواند جوابگو باشد که مردان نمی‌توانند و بالعکس. زنانگی در این میان وسعت و عمق می‌یابد و برکات جدیدی برای خانواده می‌آورد. در نگاه الگوی سوم، این دو همدیگر را نمی‌کاهند بلکه به هم می‌افزایند.

اردبیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه حضور زنان در بحران‌ها گفت: زمانی که به خانه‌ها و شهر‌ها حمله شد و تجاربی، چون ماجرا‌های فتنه دی‌ماه را زنان دیده بودند، احساس کردند اگر هر نقطه از این شهر را رها کنند ممکن است بلایی به سر خانه‌ها بیاید. در شرایطی که جامعه در بحران جنگ غوطه می‌خورد و هنوز رهبر جدید انقلاب معرفی نشده بود، این زنان ناگهان جنسی از مراقبت اجتماعی از جنس مادرانگی و بعثت و برانگیختگی مادرانه در آنها غلیان کرد که خانه و محله و شهر را تحت پوشش قرار داد. این حضور بالغ بر ۲۲ شب در میدان بود که بسیاری از برادران بزرگوار می‌گویند اگر ما بودیم، خانم‌ها ادامه دادند و الان اداره می‌کنند. برادران بیشتر درگیر عرصه‌های نظامی و امنیتی بودند، اما زنان شب و روز نمی‌شناسند، زمستان و تابستان نمی‌شناسند، مریضی و بیماری و خوشی و ناخوشی نمی‌شناسند؛ عین مادری پلک نمی‌زنند و احساس می‌کنند باید این مسیر را ادامه دهند و این را مثل امتداد اجتماعی مادری به شهر تسری می‌دهند و اثر عجیبی می‌گذارند. الان وقتی آدم‌ها شب از کنار میدان رد می‌شوند و زنان را می‌بینند، حس تعلق، انس و آرامش به آنها دست می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به برکات کنشگری زنانه برای خانواده گفت: در چنین نگاهی، کنشگری زن بر خانواده می‌افزاید نه اینکه کم کند. بیش از آنکه زن به مثابه یک مسئله دنبال ما باشد و ما دنبال طرح مسئله‌های زنان و مطالبه آن باشیم، این عاملیت خودش باعث می‌شود زنان در قامت حل‌کننده مسائل اجتماعی و مسائل خودشان ظاهر شوند. خانه برای این نگاه بن‌بست نیست، پایگاه کنشگری زنانه است و دست جهانش به فراتر از چهار دیواری خانه، مادرانگی را تبدیل به یک امتداد اجتماعی می‌کند.

اندیشه کلامی رهبر شهید انقلاب، پشتوانه نگاه فقهی ایشان به مسئله زن است

عزت‌السادات میرخانی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در مراسم رونمایی از منشور زن در اندیشه اسلام ناب محمدی (ص) با طرح این پرسش که رسالت تبیینی جامعه در برابر تحولات امروز چیست، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوپردازی و تبیین اندیشه اسلام ناب درباره زن هستیم.

وی با اشاره به آیات و روایات مرتبط با جایگاه ایران و امت اسلامی گفت: در منابع دینی اشارات مهمی درباره نقش ایرانیان و امت اسلامی وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و پژوهشی است و نشان‌دهنده ظرفیت فکری و تمدنی جامعه اسلامی است.

میرخانی در ادامه با تأکید بر اینکه برای درک دیدگاه‌های فقهی رهبر شهید انقلاب درباره زنان نمی‌توان به لایه ظاهری بیانات بسنده کرد، خاطرنشان کرد: اندیشه کلامی یک فقیه، جهت‌دهنده اندیشه فقهی اوست و بدون شناخت این مبانی، فهم کامل دیدگاه‌ها ممکن نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با یادآوری تجربه سال ۱۳۸۰ در پیگیری فتاوای فقهی رهبر شهید درباره مسائل زنان در دانشگاه تهران افزود: در آن زمان ضرورت وجود دفتری فقهی، پویا و پاسخ‌گو به مسائل روز زنان مطرح شد و تأکید شد که پاسخ‌گویی به این مسائل باید متناسب با پیچیدگی‌های جدید باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر مشارکت فقیهان زن در بررسی مسائل زنان تصریح کرد: این رویکرد صرفاً یک توصیه نبود، بلکه برخاسته از مبنایی فکری و فقهی بود که باید ابعاد آن شناخته و دنبال شود.

میرخانی با انتقاد از تقلیل دیدگاه‌های رهبر شهید درباره زنان به توصیه‌های اخلاقی و فرهنگی گفت: سخن ایشان درباره بحران زن و افول تمدن غرب ریشه در نگاهی عمیق تمدنی و انسان‌شناختی داشت. مسئله زن از نگاه ایشان موضوعی حاشیه‌ای در کنار بحران‌هایی، چون آب، انرژی و محیط زیست نبود، بلکه به مسائل بنیادین بشریت و نگاه انسان به هویت و جایگاه خود بازمی‌گشت.

وی با بیان اینکه درک این رویکرد مستلزم شناخت مبانی فکری و تمدنی است، افزود: باید بررسی شود که تمدن غرب چه تعریفی از انسان، کرامت و جایگاه زن ارائه می‌دهد و اندیشه اسلامی بر چه مبانی و ارزش‌هایی استوار است. رهبر شهید انقلاب بر مواجهه‌ای خردمندانه و هنرمندانه با این جریان‌ها تأکید داشتند و تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق مبانی فکری است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تأکید رهبر شهید بر مسئولیت‌پذیری خود زنان در حل مسائل این حوزه گفت: ایشان در مقاطع مختلف بر نقش‌آفرینی زنان در مسائل مربوط به خودشان تأکید داشتند. این به معنای کنار گذاشتن مسئولیت سایر بخش‌های جامعه نیست، بلکه نشان می‌دهد بانوان دغدغه‌مند و متخصص باید در جایگاه اصلی خود برای حل مسائل زنان حاضر باشند.

میرخانی با اشاره به ضرورت بازنگری در مبانی فقهی مسائل زنان خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده و نوپدید زنان نیازمند شناخت صحیح مبانی استدلال فقهی است. موضوعاتی مانند مسائل پزشکی زنان، تلقیح و لقاح، جراحی‌های مرتبط با زنان و سایر مسائل مستحدثه نیازمند پژوهش‌های عمیق و اجتهاد تخصصی هستند و پاسخ‌های کلی و غیرمتناسب با شرایط روز کافی نیست.

وی با تأکید بر لزوم تربیت فقیهان متخصص زن اظهار کرد: با وجود نیاز گسترده در حوزه مسائل فقهی زنان، تعداد نیرو‌های متخصص و توانمند در این عرصه محدود است. پس از سال‌ها فعالیت و تربیت نیرو در حوزه فقه زنان و خانواده، همچنان باید برای گسترش این ظرفیت علمی و پژوهشی تلاش کنیم تا زنان فقیه بتوانند به مسائل تخصصی و پیچیده این حوزه پاسخ دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان با اشاره به مسئولیت جامعه علمی و فرهنگی در برابر نیاز‌های امروز زنان گفت: امروز نگاه جهان به زن مسلمان و تجربه انقلاب اسلامی دوخته شده است و کار‌های انجام‌نشده بسیاری در این زمینه وجود دارد. باید هم به گذشته و تلاش‌های صورت‌گرفته توجه کنیم و هم با شناخت نیاز‌های زمان و مکان، کاستی‌ها و کوتاهی‌های خود را بپذیریم و برای جبران آنها برنامه‌ریزی کنیم.