باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره خروج از شرایط نه جنگ و نه صلح گفت: شرایطی که اکنون بر منطقه و حتی بر کشور خودمان حاکم است، یعنی شرایط نه جنگ و نه صلح، شرایط خوبی نیست. همان‌طور که ملاحظه فرمودید، در فرمایشات رهبری نیز بر این موضوع تأکید شده بود که مقامات ارشد کشور باید تلاش کنند تا از این شرایط خارج شویم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های خوبی که براساس منافع ملی کشورمان داشته‌ایم و از طرف دیگر، با توجه به بحران فکری ترامپ پس از شکست سیاسی در انتخابات، به نظر می‌رسد که آن‌ها تا حدی به سمت لجبازی حرکت می‌کنند. همین صحنه‌هایی که از آمریکایی‌ها در تنگه هرمز می‌بینیم، در واقع بیانگر این واقعیت است که ما از مذاکرات فاصله می‌گیریم.

این نماینده مجلس می‌گوید ما در خدمت آقای دکتر عراقچی به پاکستان و عمان سفر کردیم. شرایط تقریباً به همین سمت حرکت می‌کند، اما از طرف دیگر، کشورهایی مانند چین و روسیه، به‌ویژه چین، ورود جدی به حوزه سیاسی و مذاکرات داشته‌اند تا آمریکایی‌ها را مجاب کنند که به هر حال باید درخواست ایران را بپذیرند.

مالکی درباره اینکه درخواست ایران چیست؟، گفت: درخواست ایران، اجرای تفاهم است. آمریکایی‌ها باید تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را اجرا کنند. پس از آن، می‌توانیم درباره موضوعات بعدی، مانند غنی‌سازی یا هر موضوع دیگری که مصلحت باشد، پای میز مذاکره بنشینیم و در خصوص آن گفت‌وگو کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نقش پاکستان در میانجی‌گری بین ایران و آمریکا اظهار کرد: پاکستانی‌ها انصافاً تلاش‌های خوبی انجام دادند. مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش، نخست‌وزیر و آقای ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان، ازجمله افرادی بودند که به هر حال تأثیرگذار بودند. پس از حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد، نخستین مجلسی که به ریاست آقای ایاز صادق در پاکستان تشکیل شد، این حملات را محکوم کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس بیان کرد: در مذاکرات نیز پاکستانی‌ها به هر حال تلاش‌های خوبی انجام دادند، اما در داخل کشورمان، برخی دوستان، چه در دولت و چه در مجلس، موضع‌گیری‌هایی می‌کنند که باعث ناراحتی دوستان پاکستانی می‌شود. اینکه ما بگوییم، مثلاً چرا پاکستان با فلان کشور دوستی دارد، موضوعی طبیعی است و نمی‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم که پاکستان با کشورهای دیگر ارتباط و دوستی نداشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که ما دو کشور بزرگ مسلمان و همسایه هستیم و منافع ملی و منافع مردم پاکستان و ایران در موضوعات مختلف و تاریخی با یکدیگر پیوند خورده است.

مالکی گفت: در همین سفر اخیر نیز پاکستان بار دیگر آمادگی خود را اعلام کرد. آن‌ها آمادگی دارند که همان روند ادامه پیدا کند. پاکستانی‌ها نیز از این موضوع ناراحت هستند که چرا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اجرا نشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: پاکستان، پررنگ‌ترین کشور در موضع‌گیری برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بوده است و این موضوع کاملاً مشخص است. عمانی‌ها نیز همین نظر را داشتند و ما هم مواضع خودمان را اعلام کردیم. موضع ما این است که آمریکایی‌ها باید تفاهم‌نامه را اجرا کنند و پس از آن، درباره موضوعات دیگر بنشینیم و بحث و گفت‌وگو کنیم.