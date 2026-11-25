باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد خزایی پول چهارشنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۸ عصر امروز در منطقه‌ای موسوم به فراخ واقع در عرصه‌های جنگلی شهر پول مرکز بخش کجور به یگان حفاظت این اداره کل گزارش شد و بدون فوت وقت با هماهنگی‌های به عمل آمده ۶ تیم عملیاتی اطفای حریق زیر مجموعه این اداره کل از نقاط مختلف غرب مازندران به این محل حادثه اعزام شده‌اند.

این مقام مسئول اظهار کرد: افزون بر آن نیرو‌های مردمی، بسیج و سپاه هم پای کار آمده و به علت سخت گذر بودن مسیر و تاریکی شب روند عملیات آتش سوزی را دچار مشکل کرده است.

آتش به جان جنگل‌های کجور مازندران افتادمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت که تیم‌های عملیاتی با تمام توان در حال مهار این آتش سوزی که از نوع سطحی است و امیدوارم در ساعات آینده این آتش مهار و خاموش شود.

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کجور نوشهر حدود ۸۰ هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی زیر پوشش دارد.

بخش کجور با جمعیتی دست کم ۱۲ هزار نفر در قالب ۶۴ روستا و ۲ نقطه شهری به فاصله حدود ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی نوشهر واقع است