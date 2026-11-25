باشگاه خبرنگاران جوان - چنور دیداری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان که با حضور فرمانداران در سنندج برگزار شد، با اشاره به حجم بالای یارانه تخصیصی دولت در این حوزه اظهار کرد: هوشمندسازی و اصلاح فرآیند‌های توزیع آرد با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری افزود: اطلاعات دریافت‌کنندگان آرد در استان در حال بازنگری است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان بر ضرورت همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران برای اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام افراد واجد شرایط تأکید کرد.

دیداری همچنین خواستار بازنگری در سهمیه واحد‌های دریافت‌کننده نان یارانه‌ای و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها شد و گفت: حدود ۲.۱ درصد نانوایی‌های استان در گروه واحد‌های دارای تخلف پرتکرار قرار دارند و لازم است ضمن جلوگیری از تخصیص مجدد سهمیه‌های کسرشده، با تخلفات تکراری مطابق ضوابط برخورد شود.

وی شناسایی خانوار‌های دارای مصرف غیرمتعارف آرد و معرفی موارد مشکوک به مراجع قضایی ذیربط را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و افزود: سهمیه آرد سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز نیز باید بر اساس جمعیت تحت پوشش، میزان مصرف واقعی و نوع فعالیت بازنگری و اصلاح شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان برلزوم اطلاع‌رسانی دقیق درباره ابعاد طرح تأکید کرد و از فرمانداران خواست با برگزاری نشست‌های توجیهی برای بخشداران و دهیاران، زمینه آگاهی‌بخشی عمومی و جلوگیری از انتشار شایعات درباره وضعیت تأمین و توزیع آرد و نان را فراهم کنند.

منبع:استانداری