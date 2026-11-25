باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی به نتایج انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی اعتراض کرد و خواستار تکرار رأی‌گیری در ۱۲۰ شعبه انتخاباتی شد.

بر این اساس، این حزب شکایتی را به دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس ارائه کرده و از این دادگاه خواست نتایج انتخابات در ۱۲۰ شعبه را باطل و دستور برگزاری مجدد رأی‌گیری در این شعب را صادر کند.

روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که حزب لیکود مدعی بروز تخلف در ده‌ها شعبه رأی‌گیری در شهر‌های عرب‌نشین شده است.

هاآرتص تأکید کرد که در این شکایت هیچ مدرکی درباره خرید رأی یا تقلب گسترده انتخاباتی ارائه نشده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع ناشناس در حزب لیکود نوشت که این حزب می‌داند شواهدی برای اثبات تقلب سازمان‌یافته یا خرید رأی در اختیار ندارد و به همین دلیل، اعتراض خود را عمدتاً بر نحوه ثبت و انتقال اطلاعات هویتی رأی‌دهندگان متمرکز کرده است.

در واکنش به این شکایت، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، لیکود را به تلاش برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات متهم کرد.

آیزنکوت تا ششم دسامبر (۱۵ آذر) فرصت دارد کابینه تشکیل دهد. این مهلت بر اساس مأموریتی تعیین شده که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی به او واگذار کرده است. این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر نیز تمدید شود.

منبع: آناتولی