باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا نیم فوتبال بارسلونا میهمان صباح جمهوری آذربایجان بود.

بارسلونا که از ابتدا تیم برتر میدان بود بالاخره در دقیقه ۳۱ توسط آنتونی گوردون ستاره انگلیسی خود به گل رسید. گوردون در دقیقه ۳۳ نیز موفق شد دروازه را باز کند، اما گل او مردود اعلام شد.

نیمه اول با برتری یک گله بارسایی‌ها به پایان رسید.

آنتونی گوردون در ادامه شب درخشانش در دقیقه ۵۱ گل دوم خودش و بارسا را زد.

در دقیقه ۵۴ پاس رو به جلوی الخاندرو بالده را کریم آدیمی تبدیل به گل سوم آبی و اناری‌ها کرد.

در ادامه بازی طوفانی بارسایی‌ها گابریل ژسوس در دقیقه ۶۰ گل چهارم را زد تا میزبان در خانه گلباران شود.

در دقیقه ۶۳ بارسایی‌ها حریف را تا حدودی دستکم گرفتند و روی یک کار تیمی میکلز موفق شد دروازه را باز کند تا اختلاف به ۳ گل برسد.

درنهایت بارسلونا با نتیجه قاطع ۴ - ۱ صباح را درهم کوبید.

بارسایی‌ها با این پیروزی ۱۲ امتیازی شدند و به رده چهارم جدول صعود کردند.

صباح نیز با ۳ امتیاز در رده سی و دوم جای گرفته است.

در دیگر دیدار همزمان ویارئال با یک گل از سد اسلاویا پراگ گذشت.