باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در مراسم هم عهدی بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در رواق کشور دوست گفت: امروز در این مکان مقدس، جمعی از بسیجیان، برادران و خواهران، به نمایندگی از همه بسیجیانی که در ساعت معین در سراسر کشور، در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها گرد هم آمده‌اند، حضور دارند تا با امامان خود تجدید میثاق کنند و عهد ببندند که در مسیر پیروی از اماممان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، راه امامان انقلاب را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ما این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم و قاطعانه می‌گوییم:‌ای امام بزرگوار،‌ای قائد شهید و مقام معظم رهبری! توکل ما به خداست، امید ما به خداست؛ قدرت را مختص خدا می‌دانیم: «إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» و عزت و سربلندی را از آن خدا می‌دانیم: «الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا».

طائب ادامه داد: اگر به ما فرمودید که در برابر دشمنان، شدید و استوار باشید و «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» را سرلوحه کار خود قرار دهید، عهد می‌بندیم همان‌گونه که بسیجیان، فرماندهان، زنان و مردان، جوانان و نوجوانان ما در گذشته ایستادگی کردند، ما نیز در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

وی گفت: از کودکی که در شکم مادر بود و همراه مادرش در این مسیر به شهادت رسید تا پیرمرد و پیرزن، کارگر و کشاورز، استاد و فناور و همه کسانی که در این مسیر قدم گذاشتند، همگی یک پیام را فریاد زدند: ما در برابر دشمن با صلابت و شدت می‌ایستیم و مبارزه می‌کنیم

وی تاکید کرد: این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم. ما از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم و عهد می‌بندیم که مصداق مستضعفان قرآنی باشیم؛ همان مستضعفانی که وعده بزرگ الهی درباره آنان محقق خواهد شد؛ وعده‌ای که با ظهور امام عصر ما، حضرت بقیةالله‌الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، به اوج خود می‌رسد.

وی گفت: تمام تلاش دشمن این است که مستضعفان و ملت‌های بیدار جهان را به استضعاف بکشاند و آنان را تحت فشار و تهدید قرار دهد؛ اما اراده الهی بر این است که وعده خود را محقق سازد: «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ». آن روز، سراسر کره خاکی در اختیار حضرت قرار خواهد گرفت و مستضعفان جهان در مسیر تحقق این وعده الهی، پشت سر ایشان حرکت خواهند کرد.

طائب افزود: ما عهد می‌بندیم که ایستاده‌ایم و همچنان خواهیم ایستاد درست است که امروز رهبرمان به شهادت رسیده است، اما ما طبق روال هر سال باید در حسینیه حضور پیدا می‌کردیم و گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دادیم.

وی گفت: امروز نیز آمده‌ایم تا به رهبر شهیدمان و اماممان گزارش دهیم؛ به امامی که این شجره طیبه را بنیان گذاشت و فرمودند: تشکیل بسیج از الطاف خفیه الهی است.

بسیج مجموعه پاک‌ترین و فداکارترین انسان‌هاست

رییس سازمان بسیج گفت: امام شهید ما فرمودند: اگر بخواهیم بسیج را در یک جمله کوتاه تعریف کنیم، بسیج مجموعه‌ای است که پاک‌ترین انسان‌ها و فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور را در راه اهداف عالی این ملت و برای رسیدن به خوشبختی، گرد هم آورده است.

وی افزود: امروز آمده‌ایم گزارش بدهیم و بگوییم،‌ای امام شهید، ما بسیجیان، ملت ایران و مستضعفان منطقه و جهان، در این مسیر ایستاده‌ایم و آن را ادامه می‌دهیم. در برابر دشمن می‌ایستیم و امنیت کشورمان را تأمین می‌کنیم. همه با هم، دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهیم و کشورمان را آباد می‌کنیم، برای تولید علم تلاش می‌کنیم، کار می‌کنیم و بسیج سازندگی را با جدیت پیش می‌بریم.

منبع: مهر