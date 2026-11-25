باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، نسبت به وضعیت حاکمیت لبنان ابراز نگرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم از اظهارات جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در سخنرانی هفته گذشته به مناسبت روز استقلال انتقاد کرد و گفت عون که نماد وحدت ملی لبنان محسوب می‌شود، حملات اسرائیل و آمریکا را با حمایت ایران از حزب‌الله مقایسه کرده است.

وی اظهار داشت: «وقتی استقلال در میان بخش‌های گسترده‌ای از جامعه لبنان به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود، به این معناست که این واژه در جایگاه درستی به کار نرفته است.»

وی همچنین اعلام کرد که حزب‌الله و شبکه مقاومت اجازه نخواهند داد طرح اسرائیل محقق شود و تأکید کرد: «بدون آزادسازی، حاکمیتی وجود ندارد و بدون رهایی از وابستگی، استقلالی در کار نخواهد بود.»

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل امدادگران، نیرو‌های دفاع مدنی و کادر‌های اورژانس را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) نیز از ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد نقض هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ خبر داده است.

منبع: الجزیره