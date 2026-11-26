\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0633\u06cc\u062c \u06f9\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0648 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646\u0634\u060c \u062f\u0631\u06cc\u0628\u0644 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc\u060c \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u067e\u062e\u062a\u200c\u0648\u067e\u0632 \u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627\u0686\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u06f1\u06f8 \u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0