باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -مهدی بالیده گفت: در این بازدید استادان نحوه کار دستگاه‌های مولتی‌پارامتر (سنجش پارامتر‌های آب)، اکمن‌گری (رسوب‌گیر کف) و تور زئوپلانکتون‌گیر را برای دانشجویان تشریح کردند. بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، کیفیت آب از نظر پارامتر‌های اکسیژن، کدورت و دما در حد استاندارد بود.

وی افزود: تالاب زریبار با تنوع زیستی غنی، گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع و ویژگی‌های اکولوژیکی منحصر‌به‌فرد، بستری مناسب برای مطالعات میدانی در حوزه‌های محیط زیست، زیست‌شناسی، منابع طبیعی، شیلات و جغرافیا فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این بازدید زمینه پیوند آموزش‌های دانشگاهی با تجربه عملی، افزایش شناخت نسبت به اهمیت حفاظت از تالاب‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دانشجویان را ایجاد می‌کند.

تالاب زریبار علاوه بر ارزش‌های طبیعی و گردشگری، آزمایشگاهی طبیعی برای پژوهشگران است؛ ظرفیتی که می‌تواند در توسعه پژوهش‌های دانشگاهی، شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی و ارائه راهکار‌های علمی برای مدیریت پایدار این میراث طبیعی نقش مؤثری ایفا کند.