باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -کلان‌شهر شیراز این روز‌ها شاهد تداوم رویدادی مردمی است که در تاریخ تحولات اجتماعی و مدنی این خطه، کم‌نظیر و معنا‌دار ارزیابی می‌شود.

نزدیک به ۲۷۰ شب متوالی است که خیابان‌ها، میادین و گذرگاه‌های اصلی سومین حرم اهل‌بیت (ع) میزبان شهروندانی است که بی‌ریا و خودجوش، شب‌های خود را با حضور در فضای عمومی شهر و ابراز حمایت قاطع از کیان وطن سپری می‌کنند.

این حضور مستمر و بی‌وقفه، از خانواده‌های ریشه‌دار شیرازی گرفته تا جوانان پرشور و اقشار مختلف، فراتر از یک گردهمایی ساده، به روایتی زنده از وفاداری عمیق مردمی تبدیل شده که گذر زمان و سردی هوا نیز نتواسته است از حرارت آن بکاهد.

تحلیلگران مسائل اجتماعی این استقامت ۲۷۰ شبه را بازتابی از اراده پولادین ملتی می‌دانند که با الهام از آرمان‌های بلند و مقاومت‌جویانه، حضور در صحنه را وظیفه‌ای ملی و فراتر از زمانه تلقی می‌کنند؛ شهروندانی که در رویارویی با هرگونه تهدید یا تجاوز احتمالی به تمامیت ارضی کشور، صیانت از ایران عزیز و پشتیبانی جانانه از نیرو‌های مسلح مقتدر را مسئولیتی مشترک و آحادبر دوش خود می‌پندارند.

تجلی عینی همبستگی؛ تشکیل زنجیره انسانی در دو محور کلیدی شیراز

در تازه‌ترین و یکی از چشمگیرترین جلوه‌های این پویش مردمی، شامگاه گذشته کلان‌شهر شیراز شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ای انسانی و سراسری بود؛ حرکتی مدنی که طی آن دستان به هم گره‌خورده هزاران شهروند در مسیر‌های اصلی شهر، پیوندی عمیق میان نسل‌های مختلف را به نمایش گذاشت و تصاویری ماندگار از همبستگی ملی را خلق کرد.

این آیین مردمی از ساعت ۲۰ با استقبال پرشور شهروندان در دو مسیر مهم و راهبردی شیراز به اجرا درآمد:مسیر نخست (محور شرقی-غربی): این زنجیره در مسیر اول خود از میدان الله (فلکه گل‌سرخ) دروازه ورودی شهر و نماد استواری کلید خورد.

شرکت‌کنندگان در امتداد این مسیر پس از گذر از نقاط کلیدی شهر شامل میدان ولیعصر (عج)، میدان شهدا و میدان امام حسین (ع)، نهایتاً به میدان نمازی رسیدند؛ مسیری پرتردد که لبریز از حضور پرشور خانواده‌ها و جوانانی بود که پرچم‌های مقدس ایران را با خود حمل می‌کردند.

مسیر دوم (محور جنوبی-مرکزی): بخش دوم این زنجیره انسانی با حرکتی معنا‌دار از میدان قهرمانان در شهرک میانرود آغاز شد. این جمعیت مردمی پس از پیمودن بلوار استراتژیک عدالت و تلاقی با جمعیت در میدان امام حسین (ع) به سمت قلب تپنده شهر حرکت کرده و تا میدان آزادی امتداد یافت.

روایتی از انگیزه‌های مردمی؛ وحدتی فراتر از سلایق

نکته قابل توجه در این رویداد، تنوع اقشار حاضر در میان زنجیره‌های انسانی است؛ از کاسبان بازار و استادان دانشگاه گرفته تا کارگران، دانشجویان و دانش‌آموزان، هر یک با انگیزه‌ای منحصر‌به‌فرد، اما با هدفی واحد یعنی «حفاظت از آرامش و اقتدار میهن» در این آیین شرکت کرده بودند.

گفت‌و‌گو با شهروندان حاضر در صحنه گویای آن است که این تجمعات شبانه، به فضایی برای تخلیه عواطف وطن‌دوستانه و تقویت سرمایه اجتماعی شهر تبدیل شده است.

حضور پررنگ بانوان شیرازی در کنار کودکان و سالمندان در این زنجیره طولانی، بار دیگر ثابت کرد که مردمان این خطه، پاسداری از دستاورد‌های انقلاب و امنیت کشور را نه یک شعار، بلکه بخشی از هویت روزمره خویش می‌دانند.

شب‌های شیراز این روز‌ها گواه زنده ملتی است که در سخت‌ترین شرایط، دست در دست یکدیگر، پاسدار چراغ روشن امید و پایداری در ایران اسلامی هستند.