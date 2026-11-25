باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر در نشست خبری پس از بازی با الجزیره که با شکست یک بر صفر تیمش به پایان رسید گفت: بچه‌های ما خیلی خوب فوتبال بازی کردند. بازی فوق‌العاده خوبی بود و نتیجه فقط در ۲ ضربه خلاصه می‌شود که مهاجم الجزیره آن را به گل تبدیل کرد، اما روی کرنری که ما در نیمه اول درون شش قدم شانس داشتیم، کم دقت ضربه زدیم و گل نشد.

او ادامه داد:با این وجود در کل بازی پایاپایی بود. ما شانس‌های گل بیشتری نسبت به الجزیره داشتیم و به تیم خود افتخار می‌کنم. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم و تجربه اولین دوره حضور در آسیا برای آنها خیلی خوب بود.

رحمتی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم در سال‌های آینده بازیکنان جوان تیم را در بهترین سطوح می‌بینیم.